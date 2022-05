Ángelo Nestoré dispara contra el porno mainstream y las manadas en su nuevo videoclip 'Incógnito'

Ángelo Néstore (Lecce, Italia, 1986) quedó impactado al saber que La Manada, San Fermín y violación eran tendencias en las páginas webs de porno españolas. Aquello le inspiró unos versos de su último libro donde dice: "El niño que abre Porntube en una ventana de incógnito / y que ve a una mujer rodeada de cinco hombres, / [...] y que no ve en esa escena un entierro / algún día me venderá el pan".

El poema ha inspirado el proyecto Incógnito, financiado por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga, donde el escritor dispara contra el porno mainstream a ritmo de electrónica. El videoclip, un trabajo coral firmado por una veintena de artistas, trata de poner sobre la mesa cuestiones tan tabú como el origen de las manadas, el deseo femenino y las violencias machistas.

"Teníamos la necesidad de poner esos temas sobre la mesa y de hablarlo sobre todo con las personas que consumen pornografía en sus primeras etapas de desarrollo como adolescentes y niños. Con las tecnologías la pornografía es accesible desde cualquier dispositivo desde cualquier edad", explica el profesor del Departamento de Traducción e Interpretación de la UMA en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga tras participar en el Festival de Poesía de Barcelona.

El deseo enfocado al placer masculino

Las consecuencias por configurar el deseo en torno a un porno enfocado sólo en el placer masculino y al sometimiento de la mujer pueden ser terribles. "La forma en la que se piensa la pornografía consumida en plataformas mainstream sigue estando orientada al placer masculino y refuerza unos roles patriarcales machistas que luego se convierten en violencia hacia cuerpos que se expresan desde lo femenino. Hace que se configure el placer de las mujeres desde un lugar injusto", critica.

Para Néstore, no debería ser así. "Mira todo lo que ha pasado esta semana en Málaga. Cuando hablamos de manadas hablamos de muchas porque desgraciadamente son muchas", indica tras lo sucedido esta semana en la capital (desde un intento de agresión sexual en un kebab a una violación grupal en La Malagueta). El poeta deja claro que no quieren abolir la pornografía ni "transmitir un mensaje muy puritano" con el proyecto musical.

Nuevas formas de entender la sexualidad

El videoclip dirigido por Ari Oña trabaja en distintas capas. "Primero la del texto, que trabaja en la dirección de hablar y hacer ver cómo se crea este deseo violento. Nos preguntamos también cómo redibujar a través de prácticas distintas de cuidados una nueva relación entre los cuerpos. Desde allí está el ejemplo de la comunidad ballroom y como son posibles otra forma de pensar las relaciones y las relaciones sexuales", señala.

En la última parte, se dibuja un reinado con dos tronos. "Son tronos donde se ubican unos cuerpos que ocupan el poder pero no lo hacen de una forma tradicional. Hay dos chicas y en otro momento se ven tres chicos. Hay juego. ¡Cuidado! El hecho de querer pensar en prácticas disidentes no implicar abandonar el poder, sino en reocupar esas dinámicas a través de otros discursos", aclara.

Otra imagen del videoclip 'Incógnito'.

El videoclip, titulado Incógnito, empieza con una imagen muy simbólica: un hombre agarra del cuello a Néstore mientras está inclinado en una posición sumisa. De ahí pasan a repensar las relaciones sexuales como un espacio seguro donde las dos personas disfruten del sexo, el placer y sus cuerpos en igualdad de condiciones.

"Esa imagen violenta de esa mano sobre el cuello representa lo que se dice en el texto. De repente se rompe y se crea esa posibilidad de pensar otras formar de desear", explica el performer mientras hace hincapié en que con el videoclip "no se quiere solucionar el problema, sino ponerlo sobre la mesa y que eso sirva para poder reflexionar".

El vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga ha financiado este proyecto al completo. "En la presentación, un trabajador social de la UMA nos dijo que ellos trabajaban las adicciones en la comunidad universitaria. Estaban las drogas, el alcohol, las apuestas, las compras y también la pornografía", cuenta.

Aprender sexo viendo porno

Entre los datos desvelados por aquel trabajador social durante la presentación de Incógnito hubo uno que conmocionó a Néstore: el 80% de las chicas entrevistadas creen que para una relación sexual sea satisfactoria totalmente se tiene que manchar la cara. "Es muy fuerte ese sometimiento. Sin olvidar que dijeron que el 40% de lo chicos que veía porno no sólo lo hacía para masturbarse, sino para aprender cómo se tiene que practicar sexo. Es muy peligroso", advierte.

El autor cree que desde la universidad y el pensamiento crítico poético debemos pensar en otras posibilidades de repensar nuestro deseo. "Otra mirada de la sexualidad es posible. Hace falta voluntad política y una mayor atención a estos temas desde las instituciones, desde la educación. Me parece muy significativo que una institución pública como una universidad se haya querido implicar y apoyar económicamente este tipo de trabajos. Ha sido un lujo", agradece.

El trabajo con Sara Torres y Marta Velasco en la dirección creativa está inspirado en un poema de Hágase mi voluntad, escrito por el autor cuando supo que palabras como manada eran tendencia en los portales españoles de porno tras la violación múltiple a una joven de 18 años en las fiestas de San Fermín de 2016.

"Vi como las estrategias de opresión heteropatriarcales estaban tan implicadas en algo que tiene que ver con la creación del deseo, la sistematización y el desarrollo de este dentro de un ámbito que está aislado de la puesta en común. Es un tema que sigue siendo tabú: la pornografía. Cómo se instala la violencia aprovechándose de estos temas que se salen de nuestro diálogo. En cuanto a cuestiones de violencias de género, se hace demasiado hincapié en las víctimas, pero como siempre el sistema patriarcal hace que no se profundiza en cómo se llega hasta esa violencia. En vez de cuestionar al sujeto que genera violencia ponemos el foco en la persona que sufre esta violencia", reprocha.

La vestimenta juega un papel fundamental en este proyecto porque, según Néstore, "tiene una capacidad de enseñar otras formas de pensar los cuerpos y la perversión del cuerpo dentro de la sociedad". "Tiene que ver con ese extrañamiento. El cuerpo no normativo es un cuerpo que produce curiosidad, cierto asombro y rechazo. Utilizar vestimentas acordes a eso era una forma plástica y muy impactante de enseñar eso. Te coloca en un territorio fuera de la cotidianidad", sostiene.

El videoclip lucha de forma indirecta contra la transfobia. "Ofrece una mirada empática y disidente. Hace que estos discursos y estos cuerpos se incluyan. Es una mirada crítica a quien no defiende un feminismo transincluyente. Damos visibilidad no necesariamente a mujeres cis, sino a cuerpos que se perciben como cuerpos femeninos. Jayce Gorgeous Gucci (el coreógrafo y uno de los bailarines) es una persona no binaria. Sí que lo trans está en Incógnito", afirma.

Para el escritor, "el hecho de que los feminismo incluyan la lucha trans no perjudica la lucha feminista, sino que la amplía y hace que cobre más sentido". "Ampliar los sujetos que trabajan desde el feminismo invalida el discurso feminista. Al revés. Lo enriquece, suma", defiende.

