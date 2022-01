Foyone vuelve a casa tras pasarse el juego: "Hay que ser universal, pero no olvidar quiénes son tus padres"

Pedro Armando Navarro, alias Foyone, no pierde el porte de patriarca mientras toma una Coca-Cola a media mañana en un bar de Portada Alta. En uno de sus últimos vídeos, rapea junto a una colonia de pelirrojos en un ecosistema que recuerda a Snatch o el orgullo redneck estadounidense. Este sábado hará lo propio en la Sala París 15 de su ciudad, Málaga, con FernandoCosta, Spoksponha, Eddie Coopermen, Easy-S y Serokah como invitados de excepción.

"No nos gusta plantear los mismos ambientes que está planteando todo el mundo. Somos gente rara y nos gustan los ambientes raros", explica Foyone en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga, al que ha convocado a pocos metros de su piso. Para un expresidente que ha reventado la escena del rap español con su Rap Sin Corte 50 y acaba de lanzar su Dios Bendiga este EP tras 10 años de carrera, el exotismo puede estar justamente en seguir desayunando en su barrio con una sudadera y cara de sueño.

La conversación comienza hablando de su Rap Sin Corte 50, en el que juntó a muchas de los rostros más destacados de la escena hip hop español. Señala que, aunque todos le gustaron en su estilo, le impactó la intervención de Elio Toffana y le entusiasmó la de su amigo de toda la vida SpokSponha. Otros raperos como Bnet, Natos o el paleño Delaossa también estaban invitados, pero no pudieron finalmente aparecer en el cypher: "El resto nos los guardamos para el [Rap Sin Corte] 100, juntamos a todos y habrá que pillar un campo de fútbol para que quepan".

¿Cómo elegiste quién participa?

El espíritu de la movida era intentar juntar a un montón de raperos y raperas que nos molan mucho lo que hacen y consideramos que están en la misma onda que nosotros. En casi todos lados sucede, pero en España no mucho: que haya una juntera grande, que no sean dos o tres. En verdad, hay mucho buen rollo y se podía hacer. Fue simplemente decirlo y todo el mundo se empezó a apuntar, súper contentos de participar.

Se lo propusimos a más, pero algunos no pudieron. Quedó un combo bastante sólido; de peña que lleva rapeando muchos años y que a día de hoy lo siguen manteniendo súper auténtico y fresco, con peña que está recién salida y a lo mejor tiene ese sabor antiguo, como Las Ninyas del Corro.

Justamente los mayores representantes de la vieja escuela en el Rap Sin Corte, Kase.O y Tote, son de los que más han estado atentos a las cosas nuevas que pasaban en la escena.

Ellos pueden llevar rapeando desde el 96/67, son ya 25 años casi, cerca de 30. Pienso que, si quieres permanecer dentro de una movida que va evolucionando y va saliendo gente nueva que aporta movidas nuevas... Para estar fresco y en la onda, es necesaria escuchar música y que no te guste solo la tuya, sino la cultura que está representando, ver cómo ha ido evolucionando y disfrutarlo. Ellos dos están muy puestos, ponen música que descubriste ayer o que ni conocías. Se nota en sus temas que están puestos en la movida, conocen lo que hacen y están en sintonía con lo que suena.

¿Por qué crees que no ha sido posible hacer un junte desde quizás Rap vs. Racismo?

Yo creo que es súper factible. Si no lo ha hecho nadie, es porque no han levantado el teléfono. Allí estábamos todos disfrutando y todos por separado hemos visto que el Rap Sin Corte 50 ha beneficiado a todos, ha dado que hablar, hemos demostrado que estamos apiñados. Creo que ha sido porque nadie ha querido, pero es algo que se puede hacer, lo hemos hecho y se podrá seguir haciendo más a menudo.

Tirándole al EP, además del sonido funky, me ha dado la sensación en las letras de que eran muchas melancólicas, reflexivas. En Stephen Hawking, justamente con el Tote, empezáis muy duro, pero luego paráis y decís: "Qué gran mentira".

Ha surgido así, imagino que ya será cosa de la trayectoria. A lo mejor, cuando empiezas eres más inseguro de tu persona. No te estoy hablando de crear un personaje, no es mi caso, pero intentas proyectar solo un lado tuyo que es el que socialmente sueles proyectar. Cuando tienes seguridad en tu música y llevas un tiempo como una persona que no tiene miedo de mostrar tu parte vulnerable, por decirlo de alguna manera, te da igual decir: "Vale, digo aquí 'Voy a matar, voy a matar, voy a matar', pero ni todo lo que pienso es matar ni soy un asesino". Es música, y mostrar las dos caras está guay. Este EP tiene más de quitarnos la máscara. Es lo que hemos hecho también con la piel de reptil [en el videoclip de 'No me adapto'], mostrar lo más sincero.

Hay en varias barras referencias, desde el propio título Dios bendiga este EP, a las generaciones mayores: "Como dice Cooper, niño, ayuda a tu abuela", en Astroboy; o "Gracias a mi madre por pedirle a su virgen que me cuidara / en medio de la guerra pasan por mi lado las balas", en Man on the moon.

Son cosas con las que nos hemos criado y son muy nuestras. Es algo que nos hace auténticos, estas cositas de ir a casa de mi madre a comerme un puchero, o ir aquí abajo y ver a un tío tocar la guitarra. Es lo que tiene ser de aquí y vivir donde vivimos, que nos influencien ese tipo de cosas marca la personalidad. Es lo que tenemos nosotros que a lo mejor en otros lados no lo tienen. Muchas veces, cuando uno se va a Londres a trabajar o a Madrid o a donde sea, te das cuenta de qué particular es el sitio donde venimos. Hay un montón de cosas locas que nos hacen ser como somos.

Hay mucha gente que, cuando tiene éxito, se descasta un poco. Se va a un Madrid y se siente a gusto con los artistas, los exitosos. Me llama la atención tu decisión de mantener la ambición de conquistar todo eso desde tu barrio.

Hay mucha peña que, cuando empieza a ver el futuro, se olvida de donde viene. Deciden dejar eso de lado por ser más universales o quitarse ese tipo de cosas. Yo creo que esas imperfecciones nos hacen ser particulares y únicos. Prefiero ser quien soy a ser alguien que no soy que guste a todo el mundo. Es un poco difícil y también decisión de cada uno. Puedes decidir quitarte todas esas marquitas de donde vienes para ser más universal. Hay que ser universal, pero tampoco te tienes que olvidar de dónde vienes, quiénes son tus padres, quiénes son tus amigos. Hay valores y movidas que merece la pena mantener.

Otra barra que me gustó mucho del EP: "Yo nunca he sido calle, calle es un niño soldado".

Mucha peña vacilamos de ser calle por haber hecho esto o lo otro. Estamos mirando muy de cerca, pero cuando ves que en el mundo hay chavales que a lo mejor tienen seis años y tienen un AK en la mano matando a todas sus madres, dices: "Hostia, a lo mejor no soy tan calle". Aunque te creas que eres muy malo, siempre va a haber alguien más malo que tú. Hay que tener esa humildad de decir: tampoco nos flipemos tanto.

¿Y cuáles son las sensaciones al tocar en casa, frente a la gente que quieres?

Se nota que es especial. Hemos querido que así fuera, no hemos tenido conciertos antes. Llevo toda esta semana con ganas ya de hacerlo, que salga todo bien y quitarme todo eso de en medio. Vamos a hacer algo especial, con un montón de invitados del EP. Esperamos que a todo el mundo le guste, disfrute y disfrutar nosotros también, que a veces es lo más difícil.

