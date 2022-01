Sebastián Yatra, Diana Krall, Sara Baras y Carlos Rivera se suman al cartel del Starlite en Marbella

Sebastián Yatra, Diana Krall, Sara Baras y Carlos Rivera se suman al cartel de Starlite, que se celebrará en verano en el municipio malagueño de Marbella. Así, las cuatro nuevas incorporaciones citadas volverán al escenario del festival los días 23 de junio, 30 de julio, 16 de agosto y 20 de agosto, respectivamente, han informado este lunes desde la organización en un comunicado.

Tras su visita en 2018 y 2021, Sebastián Yatra se subirá de nuevo al escenario auditorio del festival boutique. Por su parte, Diana Krall, la dama del jazz, compartirá los mejores temas de su último álbum This dream of you, un disco catalogado como atemporal, que pone música a los momentos más cotidianos. Además, incluirá en el repertorio las canciones que la han llevado a convertirse en una de las vocalistas de jazz más reconocibles de la historia reciente.

Sara Baras es una de las representantes más prestigiosas y reconocidas de la danza flamenca a nivel internacional. Bailarina, directora y coreógrafa ha realizado más de 4.000 representaciones con su compañía, que la ha llevado a visitar los mejores teatros del mundo, convirtiéndola en una de las más reconocidas embajadoras de la cultura española.

Su último espectáculo Alma llegará a Starlite para transmitir la esencia de sus raíces y amplia trayectoria sobre las tablas. El montaje es una creación diferente y singular que recorre sonidos de siempre desde una perspectiva completamente nueva.

En cuanto a Carlos Rivera, la crítica especializada ha reconocido las cualidades vocales e histriónicas de este artista que, unidas a su entrega constante sobre el escenario, produce una potente conexión con el público, así como empatía y admiración generalizadas.

El de Starlite será el único concierto de Carlos Rivera en España en todo el año 2022, lo que convierte esta cita en una oportunidad en exclusiva para los seguidores del artista. Tras el éxito cosechado en Starlite en 2021, el cantante, compositor y actor mexicano vuelve al escenario marbellí.

Las actuaciones de Sebastián Yatra, Diana Krall, Sara Baras y Carlos Rivera vienen a sumarse al cartel de estrellas de Starlite Catalana Occidente 2022 integrado hasta la fecha por C. Tangana, Vanesa Martín, Calamaro, Il Divo, Raphael, Sergio Dalma, Alan Parsons Live Project, Nile Rodgers & Chic, Maluma, Jason Derulo, Lionel Richie, Leiva, Simple Minds, Passenger, Andrea Bocelli, Estrella Morente & Israel Fernández & Kiki Morente, Hombres G, Malú, Jessie J, Estopa, Dani Martín y Ana Torroja, entre otros.

