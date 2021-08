El universo eléctrico de Sidonie agita el Brisa Festival (y La Trinidad salda deudas con Málaga)

La ciudad vive estos días los últimos compases de verano: ya anochece antes y los días empiezan a hacerse más cortos. El Brisa Festival amenizó el último domingo de agosto en Málaga con una banda sonora excepcional. El universo poético y eléctrico de Sidonie agitó con fuerza la última jornada del ciclo donde los malagueños La Trinidad presentaban su aplaudido debut en formato quinteto.

Una larga cola de personas aguardaba sobre las 20:30 en la entrada del Castillo de Gibralfaro, un entorno privilegiado por sus excepcionales vistas con la Farola de fondo. Muchos aprovecharon su pronta llegada para beber unos cuantos tercios de cerveza frente al impresionante skyline que abraza el monumento. Otros no tenían la misma suerte: llegaban justo al inicio del concierto de la banda malagueña.

El público pudo ver a La Trinidad el verano pasado junto a los esteponeros Airbag en la Plaza de Toros dentro del ciclo Málaga inquieta. Sin embargo, muy poco tuvo que ver ese directo con el de anoche domingo. Entre cosas porque las medidas de seguridad eran mucho más estrictas (aforo más reducido y distancia de seguridad de 1,5 metros) y aún no habían publicado su primer disco por culpa del virus.

La Trinidad en el Brisa Festival. I. V.

La pandemia dio al traste con la primera gran gira de este grupo considerado uno de los más prometedores de la escena malagueña. Sixto Martín, Jorge Zúñiga y Carlos Guerrero no se dieron por vencidos. El grupo saldó su deuda con Málaga presentando Los edificios se derrumban (Sonido Muchacho) por todo lo alto, en un novedoso formato quinteto, que tan bien le sientan a los temas más cañeros.

El conjunto calentó motores interpretando canciones de sus EPs como la power popera Del suelo a la boca, un gancho directo a las entrañas. "Medidas nuevas, medidas nuevas gentrificaron este amor. [...] No creo que sientas nada eres tibia como la socialdemocracia". Igual que Ay, tus ojos donde Jorge Zúñiga cantó eso de "no hay lugar para ti y para mí juntos en esta ciudad, ciudad rota en la que somos tú y yo".

No tardó en llegar el corrosivo single de su primer trabajo, la desvergonzada España invertebrada (el videoclip no tiene desperdicio; merece la pena ver a los miembros de la banda corriendo con el Valle de los Caídos versión Minecraft detrás). Los asistentes no dudaron en gritar a pulmón aquello de "a ver si caes pronto en un desagüe. Me cago en tu puta madre".

Otra foto de La Trinidad. I. V.

La reciente incorporación de los instrumentistas Alfon López y Carlos Salado dio mucho más empaque al directo donde muchos jovencitos corearon sus temas. Sudor y mucha energía desprendieron los miembros del conjunto durante la velada en la que no pararon de dar saltos. El ritmo frenético del directo bajó de revoluciones cuando Sixto Martín interpretó el inicio de La Mundial en versión acústica.

Historia de 'La Mundial'

La canción más tierna del estreno de los malagueños lleva por título el nombre de una pensión malagueña, cuya demolición en 2019 provocó una importante polémica en la ciudad. El lugar que dejó el edificio histórico completo del siglo XIX que quedaba en la zona será ocupado por un hotel de lujo diseñado por Rafael Moneo. Cuidar el patrimonio no está de moda, ya ven, pero si las franquicias y los pisos turísticos.

Al final del directo, que duró unos 40 minutos, escupieron perlas como estas en La joya: "Queridísimos esbirros: sangre y dinero huelen a lo mismo [...] no hay lugar para una pureza igual, huyamos pronto, nos aguarda el capital". El grito de guerra decadente y poderoso de La clase media donde se advierten influencias de Los Ilegales zanjó el envite.

Sidonie. I. V.

De la Costa Brava a la Costa del Sol: los catalanes Sidonie saltaron al escenario con ganas de comerse el mundo. Su cantante Marc Ros no paró de sonreír durante todo el directo en señal del buen rollo que flotaba en el aire. Un público entregadísimo coreó de memoria Nirvana internacional de su último álbum, El regreso de Abba, donde su frontman cambió la letra por "Málaga internacional".

"Hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar al Edén. [...] Me arrastro hasta el salón a buscar amor plastificado y sé que mañana ni me acordaré". Ros cantaba en solitario esta coplilla de plena actualidad titulada Fascinado y muchos de los asistentes gritaban de la emoción en este escenario donde nunca antes había actuado Sidonie, una de las bandas de pop rock más señeras de nuestro país con una trayectoria a las espaldas tremenda.

Vila-Matas

"Este castillo es espectacular. Desde aquí se ve Júpiter por los menos. Las estrellas de Málaga. Aquí estamos haciendo literatura expandida dijo Vila-Matas", exclamó Ros. El cantante publicó en 2020 su debut narrativo "sólido y refrescante (como la Costa Brava en la que está ambientado)", destaca Fernando Díaz de Quijano en El Cultural, en el que se han inspirado para su último disco. El escritor definió este proyecto doble como "literatura en expansión" con el que "la poética del grupo se ensancha".

La guitarrista Laia Alsina. I. V.

El conjunto con Jesús Senra y Axel Pi sumó a sus filas este domingo un miembro más: la guitarra Laia Alsina de The Crab Apples. De hecho, el vocalista la presentó en mitad del concierto destacando que la artista tiene familia en Villanueva del Trabuco. También alternó con algunas cariñosas palabras para su público malagueño y bromeó en numerosas ocasiones: "Es maravilloso estar con ustedes. ¿Alguien ha traído Cartojal? No lo hemos probado".

Con Maravilloso, Sidonie rajó de ciudades turistificadas como Barcelona: "Están transformando el espacio urbano. No caben más guiris, me echan del barrio

En la periferia, mi vida ha vuelto a empezar". En el ecuador del concierto, el grupo sorprendió a los asistentes recitando unos versos del poeta malagueño Manuel Altolaguirre con música de los Doors de fondo.

El incendio; Carreteras infinitas, un himno de furgoneta donde reivindican la música en directo; y Estáis aquí, del brillante álbum Sierra y Canadá, despidieron el directo. Los miembros de la banda derrocharon pop, rock, psicodelia y glamour por los cuatro costados en un concierto en condiciones atípicas por la Covid, pero donde los asistentes disfrutaron como niños con zapatos nuevos.

