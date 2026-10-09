Un montaje con una imagen de Aslani y su clínica tras su crimen. EFE EEM

Refugiado en un piso turístico de Benalmádena: así cayó el sicario de 18 años que mató al cirujano Aslani

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LO ESENCIAL Las claves Un sicario sueco de 18 años ha sido detenido en un piso de alquiler turístico en Benalmádena, donde se ocultaba tras presuntamente asesinar al cirujano Alexander Aslani. La principal hipótesis policial es que el crimen fue encargado por una paciente, o su entorno ligado al narcotráfico, descontenta con un tratamiento o por un conflicto económico con el médico. La policía busca a un posible cómplice que habría dado cobertura al asesino a bordo de un coche negro tras los disparos en la clínica Cirumed de Marbella. La víctima era un reconocido cirujano con más de 30 años de experiencia, considerado una eminencia en cirugía estética y aumento de glúteos.

En el argot policial los llaman ‘baby sicarios’. Son jóvenes suecos de muy corta edad, muchos de ellos menores, captados para matar en la Costa del Sol con la promesa de dinero fácil y de cierto prestigio dentro del crimen organizado.

Las mafias los reclutan lejos de la calle, en canales digitales, donde les ofrecen hacerse cargo de determinados encargos a cambio de unos cuantos miles de euros que, en muchas ocasiones, ni llegan a oler.

Ese fue, según la investigación, el perfil del asesino del cirujano plástico Alexander Aslani, con la diferencia de que el tirador tenía ya los 18 años, una edad que llama la atención en este tipo de encargos, ya que las mafias suelen recurrir a menores para beneficiarse de las penas más leves que contempla la ley para ellos. Pudo cumplirlos hace muy poco.

El joven fue localizado en un Airbnb de Benalmádena cuando ya lo tenía casi todo preparado para marcharse de España tras cumplir el encargo, según han indicado a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes de la investigación.

La detención ha causado inquietud entre los vecinos de la zona donde fue arrestado, sorprendidos por lo cerca que han tenido a un perfil así. Una joven que reside cerca de la vivienda donde fue detenido se preguntaba en un vídeo de TikTok con temor: “¿Y si me lo he cruzado y no me he dado cuenta?”.

Un refugio lejos de Marbella

El crimen organizado recurre cada vez más a plataformas de alquiler temporal como Airbnb, como fue este caso, por el anonimato que ofrecen, la alta rotación de inquilinos y la ausencia de controles estrictos en algunas viviendas. Los asesinos de Nacho, el joven ejecutado por un error de los sicarios en Barcenillas, en Málaga capital, también tenían un piso de alquiler vacacional cerca del lugar.

En el caso de este sicario, la elección de Benalmádena, a 40 kilómetros de la clínica donde se ejecutó a Aslani, respondía además a la intención de alejarse de Marbella, donde ejecutó al doctor Aslani, y despistar a los investigadores, dándoles esquinazo.

La detención la realizó el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de Málaga en el municipio de Benalmádena y el detenido ha quedado custodiado en Marbella

Aunque todavía no está del todo claro, se baraja si el joven pudo no actuar solo. Algunas fuentes policiales confirman que se busca a sus cómplices, en especial a una segunda persona que le habría dado cobertura durante el crimen a bordo de un Audi de color negro y que, por el momento, no ha sido detenida, aunque otras ponen en duda la mano de terceras personas.

¿Quién hizo el encargo?

La principal línea de investigación gira ahora en torno a una pregunta: quién contrató al sicario.

EL ESPAÑOL de Málaga ha podido confirmar por fuentes de la investigación que una mujer que supuestamente fue paciente de este médico, considerado una eminencia en las cirugías de nalgas, sería la persona que ha contratado a este 'baby-sicario'. "Hay una paciente identificada", expresan.

La Policía Judicial ha trabajado a contrarreloj para analizar la vida laboral y social del conocido cirujano, también su faceta sentimental. Los agentes han descartado así que se trate de un asesinato por encargo motivado por una relación extramatrimonial o por algún vínculo con el narcotráfico u otros ámbitos delictivos.

Sobre la mesa siguen dos hipótesis, ambas relacionadas con la labor profesional del cirujano en su clínica. Según algunas fuentes policiales, la primera es que “le pudieron encargar una operación de cirugía plástica, hubo un pago de dinero, el paciente se arrepintió y el cirujano no le habría devuelto lo abonado”.

La segunda línea apunta a que la persona que pagó al sicario no habría quedado conforme con el resultado de alguna operación realizada por Aslani. Ante ese supuesto mal resultado, habría reclamado la devolución del dinero y el médico se habría negado.

Familiares y parejas del narco

Las fuentes consultadas sostienen que, por la forma de actuar para saldar su problema con el médico, la paciente identificada o su entorno estarían vinculados a la delincuencia.

Otra fuente policial concreta que algunos pacientes de la clínica estaban ligados a actividades aparentemente ilícitas. Así, asegura que el doctor "tenía clientela en el Estrecho" y precisa que se trata de "familiares, mujeres o novias del narco".

La investigación sigue abierta para aclarar la identidad de la paciente que contrató la ejecución del afamado cirujano, conocido por esculpir los glúteos de muchas mujeres, en operaciones estéticas valoradas en miles de euros.

El caso

Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas del miércoles pasado en la clínica estética Cirumed, ubicada en la urbanización Real Panorama de Marbella. Un encapuchado entró en el centro y disparó al cirujano en la cabeza, donde recibió cinco impactos de bala.

El atacante huyó del lugar después en una moto de campo, seguido de un segundo vehículo, que sería, según los testigos, un Audi de color negro. Huyeron por la zona trasera de la clínica, evitando ser captados por las cámaras de la autovía. La clínica está justo al lado de una de las carreteras principales de la Costa del Sol, la A-7. Menos de 24 horas después, el autor de los disparos era detenido a unos 40 kilómetros del lugar de los hechos.

Más de 30 años de trayectoria

Aslani acumulaba más de 30 años de experiencia y unas 14.000 operaciones. Entre 2008 y 2018 fue jefe de los departamentos de cirugía plástica de los hospitales Quirón de Málaga y Marbella, y en 2016 fue elegido Mejor Cirujano Plástico de España en los premios Medical & Corporate Livewire.

En 2018 abrió su propia clínica, Cirumed, la misma en la que fue asesinado. Estaba especializado en aumento de glúteos (BBL), lipoescultura y cirugía plástica facial, e impartía formación a otros cirujanos. Pocos minutos antes del crimen había subido a Instagram una foto sonriente junto a varios compañeros que estaban de formación en España.