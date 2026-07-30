El alcalde de Benalmádena, tras la muerte de dos menores en el incendio: "Nos deja el corazón completamente roto"

Interbención de los bomberos en el incendio ocurrido en Arroyo de la Miel. Ayuntamiento de Benalmádena

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Las claves Generado con IA Dos menores de 10 y 15 años han fallecido en un incendio en una vivienda de Arroyo de la Miel, Benalmádena. La madre de los menores fue rescatada y permanece hospitalizada con pronóstico reservado tras resultar herida en el incendio. El alcalde de Benalmádena expresó el dolor de la ciudad y trasladó su pésame a la familia, reconociendo la labor de bomberos y policías. Un bombero resultó herido y varios policías y efectivos necesitaron asistencia por inhalación de humo; se investigan las causas del incendio.

La muerte de dos menores de 10 y 15 años en el incendio declarado en la madrugada de este jueves en una vivienda de Arroyo de la Miel ha sumido a Benalmádena en una profunda conmoción. El alcalde del municipio, Juan Antonio Lara, ha expresado públicamente el dolor de toda la ciudad y ha trasladado sus condolencias a la familia de las víctimas.

"Han perdido la vida en una brutal tragedia que nos deja el corazón completamente roto. Hoy un terrible dolor invade nuestra ciudad", ha escrito el regidor en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

El alcalde ha trasladado su "más sentido pésame a sus familiares, amigos, vecinos y compañeros" y ha reconocido la dureza del suceso. "Nadie nos prepara para afrontar una pérdida así", ha señalado.

Lara ha explicado que el Ayuntamiento continúa siguiendo de cerca la evolución de la madre de los dos menores, que permanece ingresada en el hospital tras resultar herida en el incendio.

"Seguimos pendientes en todo momento de la evolución de la tercera víctima, la madre de los menores, que en estos momentos permanece ingresada con pronóstico reservado", ha indicado.

Reconocimiento a bomberos y policías

El alcalde también ha querido poner en valor el trabajo realizado por los equipos de emergencia que participaron en el rescate.

"Mi consuelo y agradecimiento para los bomberos y policías que han participado en el rescate, algunos de ellos resultando heridos. Soy consciente del dolor y la impotencia que sentís y la comparto plenamente con vosotros", ha afirmado.

Según ha informado el Ayuntamiento, cuando los primeros efectivos llegaron al edificio, situado en la calle Ónix, en Arroyo de la Miel, el incendio se encontraba muy avanzado, lo que obligó a desalojar dos plantas del inmueble.

Durante la intervención, además del fallecimiento de los dos menores, la madre fue rescatada y evacuada al hospital con pronóstico reservado. Asimismo, un bombero resultó herido y varios policías y efectivos del servicio de extinción de incendios necesitaron asistencia sanitaria por inhalación de humo.

La investigación permanece abierta para esclarecer las causas que originaron el incendio, declarado poco antes de las 5.40 horas de este jueves.