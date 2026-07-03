Fundación Unicaja se suma al proyecto del centro de día para personas con discapacidad de Benalmádena: las obras al 90%

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Unicaja se ha sumado al proyecto del primer centro de día para personas con discapacidad en Benalmádena, cuyas obras ya están al 90% de ejecución. El centro, impulsado por la asociación ABAD, será un recurso vital para muchas familias que actualmente no cuentan con alternativas en el municipio. La vicepresidenta de ABAD hace un llamamiento para que más entidades y personas colaboren en la recta final del proyecto. ABAD y su agencia de comunicación han recibido reconocimientos internacionales, reforzando el valor social de este proyecto.

La construcción del primer centro de día para personas con discapacidad de Benalmádena continúa. Ya se encuentran al 90% de su ejecución y para ayudar a que este proyecto, impulsado por ABAD, pueda llegar a su fin, Fundación Unicaja se ha unido.

Este viernes han visitado las obras, donde el director de Actividades Sociales, Gerardo Lerones, ha señalado que la institución se suma al proyecto dentro de su compromiso con la mejora de la calidad de vida de los colectivos más vulnerables.

Además, ha señalado que están "convencidos del increíble trabajo que realizan con las personas con discapacidad, una labor que se verá reforzada con la apertura de este centro de día que supondrá un recurso vital para muchas personas de la localidad y sus familias”.

Un recurso que muchas familias necesitan

Actualmente, en Benalmádena no existe hoy ningún espacio similar. Muchas personas con discapacidad gravemente afectadas, al terminar su etapa de escolarización, se quedan sin alternativas en su propio municipio, y sus familias se ven obligadas a desplazarse a otras localidades para encontrar la atención que necesitan.

Desde ABAD han remarcado, en un comunicado, que esta visita llega en un momento decisivo para el proyecto, ya que, con las obras prácticamente terminadas, aún son necesarios esfuerzos y apoyos para completar la recta final y poder abrir las puertas del centro.

"Estamos muy cerca de conseguirlo, pero necesitamos que más entidades y personas se sumen en esta última fase para que el centro pueda abrir sus puertas cuanto antes", ha explicado Petra Tejero, vicepresidenta de ABAD.

“Hoy comprobamos que este proyecto está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Estamos hablando de un centro muy esperado que mejorará la calidad de vida de muchas personas y que representa el modelo de ciudad inclusiva y solidaria que queremos seguir construyendo entre todos”, ha señalado, por su parte, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara.

Un proyecto reconocido a nivel internacional

Este respaldo llega además poco después de que ABAD recibiera un importante reconocimiento en Publifestival 2026, donde la asociación fue distinguida con el Premio Especial al Anunciante del Año por su reciente apuesta en comunicación en favor de las personas con discapacidad en Benalmádena.

A este reconocimiento se suman los 7 premios obtenidos por Credo, la agencia de comunicación de ABAD, por las campañas La luz que te acompaña e Historias reales, desarrolladas para la asociación. Un reconocimiento que refuerza el valor social de un proyecto que, gracias a apoyos como el de Fundación Unicaja, está cada vez más cerca de hacerse realidad.