Benalmádena se concentrará contra el acoso escolar y en recuerdo de Ángela, la niña que se suicidó en febrero

El próximo 2 de mayo, Benalmádena saldrá a la calle para concentrarse contra el bullying, coincidiendo con la celebración del Día Internacional Contra el Acoso Escolar.

La cita, organizada por la asociación El Vuelo de las Libélulas, se ha denominado Benalmádena Antibullying, con todos y con Ángela. Cabe recordar que el pasado 14 de febrero se conoció la noticia de que la pequeña, de 14 años y natural de Benalmádena, se quitó la vida.

"El acoso escolar le arrebató a mi niña muy pronto su vida, de una manera injusta. Nos reuniremos por ella y por todos los niños que sufren en silencio. Para que su historia no se repita y para que ningún niño vuelva a sentirse solo", ha escrito en su perfil José Antonio Cordero, padre de Ángela, cuando se cumplen dos meses de la pérdida de la adolescente.

La concentración se ha organizado junto a la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel a las 12 de la mañana. Allí, además, la asociación leerá un manifiesto contra el acoso y recordará a Ángela.

Juntos han preparado, según informan en sus redes sociales, un Programa Antibullying que ya está siendo presentado ante partidos políticos para ponerlo en marcha cuanto antes.

El propio Cordero ha desvelado en sus redes sociales algunos de los aspectos que considera mejorables en los protocolos contra el acoso escolar.

Desde su punto de vista cree que debería ser una medida de prevención "una figura estable de psicólogo escolar". "No es un lujo, es prevención", escribía hace unos días en un post.

Así, también considera que debe haber cambios en los protocolos de actuación que, "aunque necesarios", a veces implican que la víctima tenga que revivir lo ocurrido "en múltiples ocasiones" y generan "una carga burocrática que retrasa la intervención emocional":

"Tu presencia es muy importante. Ven con tu familia, amigos y ayúdanos a difundir", escribe en su comunicado el padre de Ángela, que desde su fallecimiento no ha dejado de reclamar justicia por su hija.

Lo hace incluso después de que tanto la Consejería de Educación como la Policía Nacional hayan señalado que no existen indicios de acoso escolar ni de ciberbullying, en una investigación que continúa abierta.

Al margen de su resultado, el entorno de la menor ha convertido su caso en un altavoz para denunciar los riesgos del acoso, dentro y fuera de las aulas, cada vez más presentes.

En esa línea, la familia se ha sumado a la difusión de una petición impulsada por Aldeas Infantiles que reclama más formación para el profesorado, protocolos gestionados por especialistas y un refuerzo de la prevención y la sensibilización.

El objetivo, subrayan, es evitar que otras familias atraviesen situaciones similares, como la vivida por la familia de la sevillana Sandra Peña. Ambas perdieron a lo que más querían en el mundo.

El padre de Ángela también ha querido agradecer públicamente una iniciativa puesta en marcha en Cádiz centrada en la lucha contra el bullying. Se trata de un proyecto piloto que llevará talleres de prevención y concienciación a alumnos de 5.º y 6.º de Primaria en ocho centros educativos, en colaboración con la Federación Andaluza de Judo y clubes locales.

Estos talleres, que se desarrollarán durante el curso en horario lectivo, buscan fomentar valores como el respeto, la igualdad y la convivencia a través del deporte, dentro del programa municipal de Deporte Escolar, en el que participan más de 2.300 alumnos. Una iniciativa que ha emocionado especialmente al padre de la menor, muy vinculado a esta disciplina deportiva.

"No solo por lo cerca que me toca este tema, sino también por la iniciativa que van a poner en marcha. Gracias al Ayuntamiento de Cádiz, al concejal de Deportes, Carlos Lucero, y al concejal de Educación, José Manuel Verdulla, a través del Instituto Municipal del Deporte, así como a la Federación Andaluza de Judo y D.A., y en especial a Carmen Calvo Fernández y Carlos Fernando Calvo Clavero, por este proyecto piloto", ha escrito.

"Los talleres de prevención y concienciación frente al bullying se desarrollarán a lo largo del curso con la colaboración de los clubes de la ciudad. Son especialmente importantes a estas edades, en Primaria. Gracias", ha añadido.

Hace unas semanas, el padre de Ángela volvió a pronunciarse públicamente para insistir en que su hija fue víctima de acoso escolar en el IES Benalmádena. Lo hizo en un comentario en redes sociales, donde aseguró que luchará para que "paguen los culpables" y criticó los actos institucionales de homenaje: "Silencio ya tiene mi niña, un silencio eterno".

Desde el primer momento, la familia trasladó a los agentes su convicción de que sufría acoso, una versión que el centro educativo niega al asegurar que no existían indicios ni se activó ningún protocolo. Así, la familia también ha denunciado que desde el centro están borrando todos los comentarios que ponen, "en lugar de investigar bien lo ocurrido". La intención del entorno de Ángela es seguir luchando "hasta el final" para esclarecer lo ocurrido.