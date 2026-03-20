Detenido en Benalmádena el fugitivo que secuestró a un empresario de criptomonedas y su mujer en Francia

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil ha detenido en Benalmádena a un fugitivo buscado por secuestrar y torturar al fundador de una empresa de criptomonedas y a su esposa en Francia. Durante el secuestro, los autores exigieron un rescate de 10 millones de euros y amputaron un dedo del empresario como medida de presión. El detenido logró huir a España y fue localizado tras residir en varias ciudades antes de establecerse en Benalmádena, donde fue finalmente arrestado. En otra operación, fue detenido en Badajoz un individuo reclamado por Brasil por un delito de agresión sexual a un menor.

La Guardia Civil ha arrestado a dos personas que se encontraban huidas de la justicia. Uno de ellos fue localizado en Benalmádena (Málaga) tras escapar de Francia, donde presuntamente secuestró al creador de una compañía de criptomonedas y a su esposa.

El segundo fue detenido en Badajoz y estaba siendo buscado por Brasil por un presunto delito de agresión sexual contra un menor.

La institución policial ha informado de estos hechos a través de un comunicado, en el que detalla que ambos arrestados eran reclamados por las autoridades de los países en los que habrían cometido los delitos que se les atribuyen, concretamente Francia y Brasil.

Secuestro del propietario de una empresa de criptomonedas

El primero de ellos tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega por parte de Francia dada su involucración en el secuestro y tortura del fundador de una empresa proveedora de monedas digitales y su mujer, por el que pedía un rescate de 10 millones de euros.

El individuo, que ha sido detenido en Málaga, junto a tres encapuchados asaltó con armas de fuego al empresario y a su esposa cuando ésta estaba dejando a sus hijos en el colegio. Durante el secuestro, que interrumpieron las autoridades galas, los secuestradores llegaron a amputar un dedo del padre como medida de presión.

Una vez liberadas las víctimas, identificaron al grupo criminal por completo y detuvieron a todos los miembros de la organización excepto a uno de ellos, que huyó a España para evitar su captura.

Fue identificado en Valencia

La Unidad Civil Operativa de la Guardia Civil (UCO) ubicó al prófugo en Valencia, donde residía con su pareja y un amigo y llevaban una vida "bastante discreta". Ahí se alojaban en apartamentos alquilados por internet y usaban la tarjeta bancaria de una cuarta persona para no dejar rastros.

Más tarde, se mudaron a Sevilla con unos familiares y después a Cádiz, antes de asentarse en Benalmádena, donde fueron finalmente localizados y detenidos por el Instituto Armado la semana pasada.

Para su detención, traslado y custodia a los Juzgados de Fuengirola (Málaga) se empleó un amplio dispositivo policial, dada su peligrosidad y por la posibilidad de que la organización criminal a la que pertenecía intentara su liberación.

El segundo arrestado está acusado de agresión sexual

Por otro lado, en Zafra (Badajoz), la Benemérita ha detenido a una persona reclamada en Brasil por un delito de agresión sexual a un menor de edad que ocurrió entre el 2024 y 2025 en Corumbá de Goiás (Brasil).

Las autoridades judiciales de Brasil decretaron en el mes de febrero de 2026 prisión preventiva para el detenido en Badajoz y solicitaron su búsqueda internacional mediante la emisión de una Red Notice de Interpol.

De esta manera, se iniciaron las gestiones para localizar al detenido e intercambiaron información agentes de la Guardia Civil con sus homólogos brasileños en la sede en Río de Janeiro del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal de Brasil (CCPI-RJ).

Así, el cuerpo español determinó que el investigado residía en la provincia extremeña y llevó a cabo la correspondiente localización y detención.