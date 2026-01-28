Vecinos de Benalmádena encuentran un muerto en el cuarto de contadores del edificio

Las claves nuevo Generado con IA Vecinos de un bloque de Benalmádena hallaron un cadáver en el cuarto de contadores del edificio. El cuerpo, en estado de descomposición y oculto entre escombros, llevaba varias semanas muerto. Policía y bomberos realizaron maniobras complejas para recuperar el cadáver debido al difícil acceso. La Policía Nacional investiga el caso y se espera la autopsia para identificar al fallecido.

Vecinos de un bloque de Benalmádena han encontrado un cadáver en un pequeño hueco del cuarto de contadores del edificio.

Uno de los vecinos vio el cuerpo escondido entre escombros y en estado de descomposición, por lo que llevaba ya bastantes semanas muerto, según ha adelantado Sur.

Llamaron a la Policía y a los bomberos, que tuvieron que hacer maniobras considerables ya que el cuerpo estaba localizado en un hueco pequeño y de difícil acceso.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y se está a la espera de conocer el resultado de la autopsia e identificar a la persona fallecida.