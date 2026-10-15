Antequera mueve ficha con dos gigantes solares de 270 megavatios y más de 129 millones de inversión

La Junta de Gobierno Local ha admitido a trámite ambos proyectos de actuación, abriendo el periodo de información pública para la consulta de documentación y presentación de alegaciones.

Stopper Solar plantea una planta en Antequera de 114,30 MW de potencia instalada y cerca de 289.000 módulos fotovoltaicos, con un presupuesto aproximado de 60 millones de euros.

El proyecto de Rehala Solar es el de mayor envergadura, con 156,39 MW de potencia, 69 millones de euros de inversión y una extensión de 230 hectáreas entre los municipios de Antequera y Campillos.

Antequera tramita dos macroproyectos fotovoltaicos, promovidos por Rehala Solar y Stopper Solar, que suman 270 MW de potencia instalada y una inversión superior a los 129 millones de euros.

Antequera mueve ficha con dos grandes proyectos de energía solar fotovoltaica que suman alrededor de 270 megavatios (MW) de potencia instalada y una inversión prevista superior a los 129 millones de euros.

Las iniciativas, promovidas por Rehala Solar y Stopper Solar, han dado un nuevo paso administrativo con su admisión a trámite por parte de la Junta de Gobierno Local, que abre ahora un periodo de información pública para que los interesados puedan examinar la documentación y presentar alegaciones.

Los dos anuncios se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y corresponden a proyectos diferentes. Uno de ellos, Rehala Solar, se proyecta entre Antequera y Campillos, mientras que Stopper Solar se ubica en los parajes de Taraje Nuevo y Bernal, dentro del término municipal antequerano.

La dimensión conjunta de ambas instalaciones da una idea del alcance de las iniciativas: más de 129 millones de euros de inversión estimada y una potencia que ronda los 270 MW.

Los proyectos contemplan, además, la instalación de cientos de miles de módulos fotovoltaicos.

Rehala Solar, el proyecto de mayor tamaño

La planta de Rehala Solar es la de mayor potencia de las dos. El proyecto contempla 156,39 MW de potencia instalada y una inversión estimada de unos 69 millones de euros.

Su emplazamiento se sitúa en los parajes de Cortijo M, La Viña y Bernal, en terrenos de Antequera y Campillos, cerca de la carretera A-384 y al norte del entorno del embalse del Guadalhorce-Guadalteba.

La documentación aportada sitúa la superficie de la instalación en torno a las 230 hectáreas y prevé la colocación de varios cientos de miles de módulos fotovoltaicos. La planta afectaría a más de una veintena de parcelas, fundamentalmente de uso agrícola.

El proyecto incluye una infraestructura de evacuación eléctrica de 30 kilovoltios. Asimismo, la documentación señala que la declaración de utilidad pública afectaría a dos parcelas para su ocupación.

Stopper Solar proyecta otra gran planta en Antequera

La segunda iniciativa es la de Stopper Solar, con una potencia instalada de 114,30 MW y una inversión prevista de alrededor de 60 millones de euros. La planta se proyecta en los parajes de Taraje Nuevo y Bernal, dentro del término municipal de Antequera.

El diseño original contempla cerca de 289.000 módulos fotovoltaicos y una capacidad pico aproximada de 130 megavatios pico (MWp). Esta última cifra no debe confundirse con los 114,30 MW de potencia instalada que figuran en el anuncio municipal, ya que se trata de magnitudes técnicas diferentes.

La actuación incorpora también una infraestructura de evacuación eléctrica de 30 kilovoltios. La Junta de Gobierno Local admitió a trámite el proyecto de actuación el pasado 21 de septiembre, y el anuncio publicado en el BOP abre un plazo de un mes para presentar alegaciones u observaciones.

Un nuevo paso administrativo

La admisión a trámite de ambos proyectos permite avanzar en su procedimiento urbanístico, pero no equivale a una autorización definitiva para construir.

Durante el periodo de información pública, las personas que se consideren afectadas podrán consultar la documentación y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

Los anuncios se amparan en el artículo 22 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). La documentación estará disponible en la Sección de Licencias, Órdenes de Ejecución y Planeamiento del Ayuntamiento de Antequera y a través de los canales municipales previstos.