Desarticulada una organización de Pinos Puente que robaba en remolques de camiones en Antequera

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres acusados de cometer 15 robos en remolques de camiones en áreas de descanso de Antequera. Los detenidos presuntamente formaban parte de una organización criminal con base en Pinos Puente, Granada. Los robos se producían de madrugada y el material sustraído era variado, desde aceite y carne hasta ropa deportiva. Durante la operación se incautaron herramientas para forzar remolques, guantes, pasamontañas y dos camiones usados para transportar la mercancía robada.

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a dos hombres señalados como presuntos responsables de una serie de robos en el interior de remolques estacionados en áreas de descanso de Antequera. A ambos se les atribuye su participación en hasta 15 delitos similares.

Según ha informado la Comisaría Provincial de Málaga, los arrestados pertenecerían a una organización criminal con base en Pinos Puente (Granada).

La investigación arrancó después de que los agentes advirtieran un repunte notable en las denuncias por sustracción de grandes volúmenes de mercancía desde remolques de camiones estacionados en puntos de descanso y zonas próximas como La Yedra, La Sierra y Cortijo Robledo, todas ellas en el término municipal malagueño.

Los asaltos siempre tenían lugar de madrugada, cerca de hoteles y áreas de descanso dentro de la demarcación de Antequera.

El grupo operativo local de la comisaría antequerana, actuando como Policía Judicial, centró sus primeras pesquisas en identificar los vehículos —tanto camiones como turismos— presuntamente empleados por la banda para cometer los robos.

Ese trabajo permitió dar con varios sospechosos, todos vecinos de Pinos Puente y con antecedentes por delitos de naturaleza similar, presuntamente vinculados a un grupo organizado con un elevado nivel de actividad delictiva.

Según la investigación, el modus operandi consistía en una primera inspección o "cata" del remolque, para comprobar si el género transportado resultaba de interés antes de proceder al robo.

Por ese motivo, el material sustraído era muy variado, desde aceite y prendas deportivas hasta partidas de carne.

Con esta información, los agentes desplegaron un dispositivo de vigilancia en las zonas donde se venían produciendo los hechos, lo que permitió sorprender in fraganti a dos de los presuntos autores, de 29 y 32 años.

Durante la operación se intervinieron numerosas herramientas usadas, según la Policía, para forzar las puertas traseras de los remolques, así como un cúter empleado en los casos de remolques no rígidos.

También se incautaron guantes, pasamontañas y gorros que, presuntamente, utilizaban para ocultar su identidad.

La actuación policial concluyó además con la intervención de dos camiones que, según los investigadores, la organización utilizaba para huir con la mercancía sustraída tras cada golpe.