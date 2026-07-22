Antequera llora a María, asesinada a puñaladas por el padre de sus hijos: "Era una buscavidas y una madraza"

La provincia de Málaga suma cuatro muertes violentas de mujeres en el mes y Andalucía registra nueve feminicidios en 2026, lo que ha motivado la convocatoria de un comité de crisis.

Los dos hijos de la pareja, de 7 y 4 años, se encuentran en buen estado y bajo el cuidado de sus abuelos paternos.

El crimen es investigado como un caso de violencia de género; la víctima había denunciado por malos tratos y el agresor tenía una orden de alejamiento recientemente retirada.

María, una joven de 30 años y madre de dos hijos, fue asesinada a puñaladas presuntamente por el padre de sus hijos en Antequera, quien luego se suicidó.

María cumplía 30 años en agosto, era de Antequera y, según repiten una y otra vez quienes la conocían, era "una mujer maravillosa". Buena madre, buena amiga, "muy linda, muy guapa" y "trabajadora como la que más".

Su entorno la ha velado entre lágrimas este martes, casi sin creerse cómo una persona tan buena se ha marchado para siempre después de que, presuntamente, el padre de sus hijos le haya quitado la vida a puñaladas para luego suicidarse. El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes que su asesinato se trata como un caso de violencia de género.

Era, cuentan sus allegados, una "buscavidas", una mujer "supertrabajadora" que se había dedicado a muchas cosas y que en los últimos tiempos hacía sobre todo labores de limpieza en casas y los fines de semana, en celebraciones y eventos.

Una amiga la define con una crudeza cariñosa al asegurar que tenía "dos pares de cojones" para salir adelante ante las adversidades.

El motivo de ese ánimo y superación, sus dos amores: su hija, de 7 años y su hijo, de cuatro. Por los que ella, dice su entorno, "se desvivía por completo; estaban por encima de todo lo demás". "La niña ha cumplido los siete años este martes, es muy injusto", cuentan las fuentes.

Ambos niños, han confirmado fuentes de la investigación, se encuentran en buen estado y a cargo de sus abuelos paternos.

Este domingo, la víspera de su muerte, María estaba "muy contenta" celebrando la victoria de España en la final del Mundial en su pueblo. Había pasado el día con seres queridos en la piscina y luego se pintó los colores rojo y amarillo en la piel para celebrar el triunfo de la selección.

Menos de 24 horas después, su cuerpo era hallado con múltiples heridas de arma blanca en la vivienda que tenía alquilada en la calle Maderuelos, en el centro de Antequera.

Algunas fuentes aseguran que la vieron sobre las nueve de la mañana desayunando con el padre de sus hijos, que creen, a su juicio, que la habría convencido para subir al piso donde ella residía en el Centro de Antequera, "previsiblemente por algo de los niños; era su forma de acercarse a ella".

Según el relato del entorno, el hombre habría dejado la mañana del lunes a los dos niños en casa de los abuelos antes de dirigirse al domicilio de ella.

Así fue la forma en la que, según su entorno, Antonio le habría tendido una trampa hasta acabar con ella a puñaladas y luego suicidarse desde la Muralla de la Alcazaba, a apenas diez minutos caminando desde la casa de María.

"Es un ogro", dice una sobrina de la víctima, rota con el suceso. Así, asegura que después de matar a María, el hombre habría enviado por el grupo de WhatsApp de padres de compañeros de sus niños varios mensajes insultando a la joven.

"Decía que ella no quería a los niños, que solo quería estar con unos y otros. Hablaba en pasado sobre ella en el mensaje mientras lloraba. Estaba despidiéndose y pidiéndole a los padres del grupo que cuidaran a los niños".

Fuentes cercanas al caso han confirmado que ambos estaban en el sistema VioGen después de que en 2023 ella lo denunciara por malos tratos. Su presunto asesino era cazador y tenía licencia de armas, algo que aprovechó, explica la familia de la víctima, para que las amenazas subieran de nivel.

La amenazó de muerte encañonándola con un arma de fuego. Algo que la asustó y que la llevó directa hacia comisaría para pedir ayuda.

Lugar en el que ha sido hallada una mujer, de 30 años, con signos de muerte violenta en el municipio malagueño de Antequera. Alex Zea - Europapress

De hecho, hasta hace menos de una semana, explican fuentes consultadas, el presunto asesino de María tenía orden de alejamiento respecto a la víctima, pero de mutuo acuerdo cerraron el expediente, por lo que la orden venció, un aspecto que no conocía gran parte de su entorno, que no descarta que María pudiera hacerlo con ánimo de defender a sus niños ante una amenaza.

Según explica la familia de María, ella era la que se hacía cargo de los menores. Sin embargo, este mes quiso "él quiso regirse por la ley y llevárselos la segunda quincena de julio", coincidiendo con el cumpleaños de la niña.

"Cuando se hacía cargo de ellos era por molestarla a ella; sabía que teníamos preparada una fiesta a la niña. Por no hablar de que el tema de cargo económico jamás, nunca le ha dado un euro de manutención por esos niños", explican las fuentes de su entorno más cercano.

"Ya hace muy poco él la amenazó con no devolverle a los niños y ella dio aviso a la Policía. Daba la sensación de que se calmó tras aquello y por eso parece que estaba bien con ella. Llevaba unos días sin acosarla. Pero a ella siempre le ha hecho la vida imposible. Ha llegado a presentarse de noche en su casa y le ha hecho muchas barbaridades, hasta colarle una serpiente por la ventana. Ella no quería estar con él", añade su sobrina.

Su entorno habla del presunto autor de su muerte como un "celoso compulsivo" que no la respetaba; siempre la hacía de menos. "Para lo guapa que era, siempre le decía fea, para que acabara creyéndoselo", dicen. "Si no estás conmigo no estás con nadie", era, según los allegados de la víctima, su lema de vida.

La sobrina de María se cruzó con el presunto asesino durante la celebración de España. No se hablaban desde que María le denunció por violencia de género, pero decidió saludarlo porque iba con sus hijos, "para que ellos no notaran nada". "Me dijo: 'voy a hacer las cosas bien'. Ahora, con esa frase, siento que lo tenía todo planeado en su cabeza", lamenta.

A quienes rodeaban a María les constaba el maltrato que sufría desde que puso la denuncia. "Pero a ella le ha pegado desde hace años, la maltrataba", relatan, a la vez que aseguran que "no la dejaba vivir". Una amiga de María reconoce que no le sorprende del todo lo ocurrido, porque el que fuera pareja de María no le daba "ninguna confianza".

De hecho, esta misma fuente asegura de que si él se enteraba de que ella hablaba con alguien, aun estando soltera, este iba amenazando a cada chico. "Decía que iba a ir a matarlos", expresan.

Quienes la trataban en los últimos tiempos la describen cohibida ante él. "Pese a lo guerrera que era, tenía el miedo en la mirada", resume otra persona cercana a la víctima que cree que María era "demasiado buena" y nunca encontraba maldad en las personas.

De hecho, pese a todo lo que estaba sufriendo, siempre estaba para los demás, ejerciendo de "psicóloga" para sus amigas y presente para todo lo que hiciera falta.

Los hechos

La voz de alarma sobre la muerte violenta de María se dio sobre las 14.00 horas, cuando las autoridades recibieron una llamada que alertaba del hallazgo de su cadáver, que presentaba varias puñaladas, algunas de ellas en el cuello. Las patrullas de la Policía Nacional y los sanitarios del 061 solo pudieron confirmar el fallecimiento de la joven, que solo tenía 30 años.

Así, parece que los investigadores localizaron primero el cuerpo de él en la vía pública, sobre las 11.50 horas y, tras comprobar su historial, acudieron de inmediato al domicilio de ella encontrando el trágico escenario.

Las pesquisas continúan abiertas a la espera de la autopsia, que se practicó este lunes por la mañana, en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, en la Ciudad de la Justicia.

Su entorno pide justicia y que ninguna mujer viva lo mismo que María nunca más. "Él no se merece una despedida bonita ni ser recordado como alguien bueno; la ha maltratado durante años hasta acabar con su vida dejando a sus hijos solos", han escrito desde su familia en redes sociales junto a una imagen del agresor.

Una lacra que no cesa

Con este crimen, se elevan a nueve las mujeres víctimas mortales en Andalucía, la comunidad autónoma con más crímenes en 2026. Esta es además la cuarta muerte violenta que ocurre en la provincia de Málaga en lo que va de mes (Cristina, en Rincón de la Victoria y Mari y su hija Patricia en Mijas), a la espera de las investigaciones del caso de Benahavís, donde una mujer de 45 años y origen húngaro ha sido hallada muerta con signos de violencia en una vivienda de una urbanización de lujo, con un corte en el cuello por arma blanca.

Ante estos datos, la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha convocado un comité de crisis el próximo martes 28 de julio, según han informado fuentes de Igualdad.

El comité de crisis de violencia machista es un mecanismo institucional que se activa para analizar repuntes de asesinatos por violencia de género o casos de especial relevancia. La última vez que se convocó fue el 21 de mayo de este año, a raíz de los cinco asesinatos de ese mes.

En un comunicado del Ministerio, su titular, Ana Redondo García, ha mostrado "su más absoluta condena y su rotundo rechazo ante estos nuevos feminicidios machistas" y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Si usted o alguien de su entorno sufre violencia de género, puede llamar al 016, un teléfono gratuito y que no deja rastro en la factura, o escribir al correo 016-online@igualdad.gob.es. En caso de emergencia, marque el 112.