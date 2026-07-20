Investigan la muerte violenta de una joven hallada sin vida en una vivienda de Antequera (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional investiga la muerte violenta de una joven de 30 años hallada en su vivienda de Antequera, Málaga. El cuerpo presentaba varias puñaladas supuestamente provocadas con un arma blanca, según fuentes policiales. No se descarta que el suceso esté relacionado con un posible caso de violencia de género, a la espera del resultado de la autopsia. El hallazgo se produjo sobre las 14:00 horas tras recibir el aviso el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

La Policía Nacional está investigando la muerte violenta de una joven de 30 años que ha sido hallada sin vida este lunes al mediodía en su vivienda, ubicada en el municipio malagueño de Antequera.

Al parecer, el cadáver presentaba varias puñaladas que habrían sido provocadas con un arma blanca a la chica. Aunque hasta que el resultado de la autopsia no llegue, no se pueden confirmar las causas del fallecimiento, han indicado fuentes policiales, que no descartan que el suceso esté relacionado con un nuevo caso por violencia de género.

Los hechos han ocurrido sobre las 14.00 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido el aviso de la posible muerte de una mujer.

La sala operativa ha enviado a la zona a los servicios de emergencias y a la Policía Nacional

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.