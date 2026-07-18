Controlado el incendio forestal en el paraje La Dehesilla de Antequera: hay 10 efectivos del Infoca por tierra

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal en el paraje La Dehesilla de Antequera fue declarado controlado a las 18:30 horas del sábado. Diez efectivos del Infoca y una autobomba permanecen en la zona para labores de remate y liquidación del fuego. En las últimas semanas, Antequera ya había registrado otro incendio forestal, extinguido el pasado 13 de junio. La provincia de Málaga también enfrenta incendios recientes en Árchez y Cómpeta, con desalojos y confinamientos preventivos.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja desde la tarde de este sábado en un incendio forestal declarado en el paraje La Dehesilla, en el término municipal de Antequera (Málaga).

El fuego ha sido declarado a las 16.50 horas, según ha informado el propio Infoca a través de sus redes sociales, donde ha detallado los medios movilizados hasta la zona para las labores de extinción.

Hacia las 18.30 horas, el Infoca ha confirmado el control del incendio, por el que mantiene diez efectivos por tierra y una autobomba para lograr "su remate y liquidación".

🗓️ 18/07/2026. 🕗 16.50 h.



🔴CONTROLADO #IFAntequera, #Málaga.

Seguimos con su remate y liquidación



MEDIOS:

👩🚒 10 efectivos por tierra

🚒 1 autobomba pic.twitter.com/Cl2rPyMBT3 — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 18, 2026

No es el primer fuego que registra el municipio antequerano en las últimas semanas. El pasado 13 de junio, el Infoca dio por extinguido otro incendio forestal declarado en Antequera, que quedó estabilizado a las 18.15 horas de aquel sábado y que movilizó dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, una autobomba, un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra.

Esta información se ampliará con la evolución del incendio.

Ayer, susto en Árchez y Cómpeta

El incendio de Antequera llega, además, con la provincia todavía pendiente del fuego de Árchez, en plena Axarquía. Declarado este viernes sobre las 12.40 horas, cuando el 112 Andalucía recibió más de una treintena de llamadas alertando de las llamas en una zona de pasto escarpada junto al punto limpio del municipio, el incendio no quedó estabilizado hasta las 23.40 horas, casi once horas después.

Este sábado, 65 efectivos por tierra, cinco autobombas, una unidad móvil de meteorología y la unidad médica del dispositivo continúan trabajando sobre el terreno para darlo por controlado.

En sus horas más críticas, el fuego obligó a desalojar preventivamente a 162 personas de viviendas diseminadas en los términos municipales de Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta, municipio este último que llegó a estar confinado por orden de las autoridades.

La gravedad de la situación llevó al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, a elevar a las 14.52 horas el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía a fase de emergencia, en situación operativa 1, mientras la A-7206, que une Cómpeta con la N-340 por Algarrobo, permanecía cortada en ambos sentidos.

La evolución favorable del fuego ha permitido este sábado rebajar el plan a fase de preemergencia (nivel 0) y el regreso a casa de la práctica totalidad de los desalojados, incluidos los vecinos de El Atajo y Las Zorreras. "Podemos decir que el incendio ya no presenta actividad", ha subrayado la delegada del Gobierno, Patricia Navarro, que ha precisado no obstante que las labores del Infoca se centran en un área que todavía "puede entrañar algún riesgo".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.