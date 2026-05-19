La comunidad educativa de Antequera llora a Carmen Loli, la "seño" fallecida este sábado en El Torcal

Un montaje con la imagen del centro donde trabajaba Carmen Loli y El Torcal.

Las claves

Las claves Generado con IA Carmen Loli, maestra del CEIP Romero Robledo, falleció tras precipitarse desde una pared rocosa en El Torcal de Antequera. La noticia ha conmocionado a las comunidades educativas de Antequera, Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas, donde ejerció durante casi dos décadas. El rescate de su cuerpo fue realizado por el GREIM de la Guardia Civil debido a la dificultad del terreno. Carmen Loli era muy querida por su vocación docente y su implicación en el montañismo, dejando una profunda huella en alumnos, familias y compañeros.

La comunidad educativa de Antequera llora la muerte de Carmen Loli, maestra del CEIP Romero Robledo fallecida este sábado tras precipitarse desde una pared rocosa en El Torcal.

La noticia ha causado una profunda conmoción en el municipio y también en Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas, donde al parecer la mujer nació y ejerció como docente, respectivamente, durante casi dos décadas antes de incorporarse a su actual centro.

El accidente se produjo a media mañana del sábado en una zona escarpada del paraje, por encima del Nacimiento de la Villa. Según confirmó Emergencias 112 Andalucía, el aviso entró sobre las 12.00 horas, cuando un acompañante de la víctima alertó de que la mujer había caído por un cortado de unos 50 metros.

La dificultad orográfica del terreno hizo necesario movilizar un helicóptero sanitario y activar al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, especializado en actuaciones de alta complejidad. Fueron finalmente los agentes del GREIM quienes lograron recuperar el cuerpo en una grieta y trasladarlo hasta la base.

La confirmación de que la fallecida era Carmen Loli se extendió en cuestión de horas por Antequera. El CEIP Romero Robledo publicó este domingo un mensaje de despedida que en pocas horas se llenó de comentarios y muestras de cariño en redes sociales.

En su comunicado, el colegio aseguraba que la tristeza invadía a toda la comunidad educativa por la pérdida de una compañera muy especial, que dejaba huella en cada niño, en cada familia y en cada compañero con su cariño, su paciencia y su eterna sonrisa. El claustro destacaba su dedicación, su vocación y el amor con el que cuidaba y enseñaba a sus alumnos.

El centro trasladó también su apoyo, afecto y más sincero pésame a la familia, los amigos y los seres queridos de la maestra: "Siempre te recordaremos, Carmen Loli. Descansa en paz".

Tres palabras se repiten en los homenajes que vecinos, familias y compañeros han dejado en redes: sonrisa, vocación y huella. Decenas de personas describen así, cada una con sus propias palabras, a la maestra que, al parecer, formaba parte de un club de espeleología donde ahora lloran su muerte.

Antes de su etapa en el Romero Robledo, Carmen Loli pasó un tiempo ejerciendo en Cuevas Bajas, donde dejó una marca profunda que este fin de semana ha vuelto a aflorar.

Una vecina recordaba en redes que el pueblo también estaba triste por la pérdida tras casi dos décadas de la maestra en sus aulas, "siempre con esa sonrisa que le caracterizaba".

En los comentarios al mensaje del que era su actual colegio se mezclan madres de antiguos alumnos, compañeras de profesión y familias que la trataron fuera del aula.

Pilar, una de estas personas, aseguraba en Facebook que solo se podían tener palabras de agradecimiento hacia ella y hacia un trabajo que derrochaba amor por los pequeños del centro.

Lourdes, otra mujer que la conocía, la describía como mujer, madre y amiga ejemplar, y lamentaba lo injusto de la pérdida. Mari Carmen, que la conoció también en lo personal porque sus hijas crecieron juntas desde los tres años en el colegio, aseguraba que no había palabras para una pérdida tan dolorosa y le pedía que volara alto y cuidara desde el cielo de los suyos.

Trini se dirigía directamente a la maestra para pedirle descanso y encomendarle dar fuerza a sus niños, a sus dos hijas, a su marido y a toda su familia.

La muerte de Carmen Loli deja un vacío que se extiende más allá de lo familiar y alcanza a dos pueblos, un claustro y varias generaciones de alumnos que la tuvieron de tutora. "Vuela alto, seño", escribía otra de las personas que la querían.

Experta

Carmen Loli era una experta de la montaña. Formaba parte del club de montañismo Guzmaina, donde también lloran su pérdida tras años recorriendo Andalucía a su lado.

Uno de sus compañeros, Daniel, publicaba en Facebook que Carmen Loli les ha dejado "viviendo la vida como quería, como muchos queremos vivirla". "Mi compañera, mi amiga; Juanjo, Carmen y Julia la recordarán siempre como la mejor pareja y madre posible y siempre estará con ellos", escribía este amante del montañismo.

Culmina su mensaje con un bonito deseo: "Cada vez que suba cualquiera de las cumbres que me queden por hacer, miraré hacia tus sierras y sabré que las has subido conmigo, Carmen Loli".