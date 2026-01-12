Paso trascendente para un gran centro de innovación sobre el autismo en Antequera

Las claves nuevo Generado con IA La Diputación de Málaga ha entregado las llaves del futuro Centro de Innovación para la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista en Antequera a la Fundación EDAU. El centro aspira a convertirse en un referente nacional, con un enfoque innovador en la atención, acompañamiento y mejora de la vida de personas con TEA. El complejo, con una inversión de 1,2 millones de euros, contará con áreas sociales, educativas y laborales, y busca fomentar la autonomía desde la infancia hasta la vida adulta. El centro será también un espacio para la empleabilidad y la puesta en marcha de proyectos piloto para la detección y generación de nuevos recursos para personas con autismo.

El Centro de Innovación para la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista en Antequera está más cerca. La Diputación de Málaga ha entregado este lunes las llaves del complejo a la Fundación EDAU.

El objetivo es que este espacio sea un referente a escala nacional. Según Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, será “un laboratorio de ideas que permitirá probar, evaluar y escalar nuevas formas de atender, acompañar y mejorar la vida de las personas con TEA”.

A partir de ahora se va a adecuar el espacio con una inversión de 1,2 millones de euros. Se pretende actuar en tres áreas: social, educativa y laboral.

“Lo que buscamos es fomentar la autonomía y mejorar la calidad de vida de estas personas, desde la infancia hasta la transición a la vida adulta”, ha dicho Salado.

Un momento de la intervención de Francisco Salado.

El complejo tiene un jardín de 19.710 metros cuadrados, 2.165 m2 del edificio principal y 289 m2 de la edificación anexa.

Este centro será también un lugar dedicado a la empleabilidad, a la búsqueda de nuevas formas de atención, al desarrollo de proyectos piloto que ayuden no sólo en la detección, sino también en la generación de nuevos recursos para estas personas.

Desde la Diputación han pedido que empresas y organizaciones también colaboren para que pueda haber el mayor volumen de recursos posible.

Manuel Barón. alcalde de Antequera, ha dicho que es un “día histórico” y Diego Vela, presidente de la Fundación EDAU, ha apuntado que CITEA “era un sueño para todas las familias”, especialmente para los de personas adultas que no contaban con recursos especializados, y para los que tienen más necesidades de apoyo.