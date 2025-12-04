Última hora: El vuelco de un camión corta la carretera A-92M en sentido Granada, a la altura de Antequera

Las claves nuevo Generado con IA Un camión ha volcado en la A-92M, a la altura de Antequera, cortando el tráfico en sentido Granada. El accidente se ha producido en el kilómetro 23 de la A-92M, según informa el 112 Andalucía. La Dirección General de Tráfico ha habilitado la carretera A-45 como desvío alternativo. El conductor del camión ha sido evacuado a un hospital tras el siniestro.

Aviso de última hora. Un accidente ocurrido a primera hora de este jueves mantiene cortada al tráfico la A-92M, en sentido Granada, a la altura del municipio de Antequera.

De acuerdo con los datos aportados por el servicio de emergencias 112 Andalucía, el corte se ha producido tras el vuelco de un camión en el kilómetro 23.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha habilitado como desvío alternativo la carretera A-45.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo siniestrado ha tenido que ser evacuado a un hospital.