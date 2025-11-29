EuroMillones deja un premio de segunda categoría y más de 205.000 euros en Antequera

Las claves nuevo Generado con IA Un premio de segunda categoría de EuroMillones, valorado en 205.348,83 euros, ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de Antequera (Málaga). El sorteo del viernes 28 de noviembre tuvo un único acertante de primera categoría en Francia, que se llevó 178.656.733 euros. En España, además del premio en Antequera, otro boleto de segunda categoría fue validado en la Administración de Loterías número 44 de Madrid. Boletos de tercera categoría, con premios de 39.994,50 euros, fueron validados en San Lorenzo del Escorial y Parla (Madrid).

El sorteo de EuroMillones de este pasado viernes, 28 de noviembre, ha dejado un premio de segunda categoría que ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de Antequera (Málaga) y al que le corresponde un premio unitario de 205.348,83 euros.

Así, y según han dado a conocer, el sorteo de EuroMillones de este pasado viernes tiene un único acertante de Primera Categoría (5+2, premio unitario de 178.656.733 euros) que ha sido validado en Francia.

Y en España hay dos boletos acertantes de segunda categoría (5 + 1, con premios unitarios de 205.348,83 euros), que han sido validados en la Administración de Loterías número 7 de Antequera (Málaga), situada en el centro comercial La Verónica, en la carretera de Sevilla A-343; y en la número 44 de Madrid, situada en Antonio Acuña, 3.

También en España hay boletos acertantes de tercera categoría (5 + 0, con premios unitarios de 39.994,50 euros), que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid); y en el despacho receptor número 99.585 de Parla, también en la capital.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de primera categoría (5 + 2).