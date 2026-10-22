Está en vigor: ayuda de hasta 1.380 euros al año para familias vulnerables por cada hijo menor de edad

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) concede hasta 1.380 euros al año (115 euros mensuales) por cada hijo menor de edad para familias con rentas bajas. Las cuantías mensuales varían según la edad del menor: 115 euros para menores de 3 años, 80,50 euros entre 3 y 6 años, y 57,50 euros para niños de 6 a 18 años. No es obligatorio cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para acceder al complemento, ya que los límites de renta y patrimonio exigidos para el CAPI son más amplios. La solicitud debe tramitarse ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) mediante el formulario del IMV, pudiendo comprobarse el cumplimiento de requisitos en su simulador web.

Las familias con hijos menores de edad pueden acceder en 2026 a una ayuda adicional de hasta 115 euros mensuales por cada niño a cargo, que se traduce en 1.380 euros al año.

Se trata del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que busca aliviar los gastos de los hogares con rentas bajas y que también puede cobrarse de forma independiente, sin necesidad de percibir el Ingreso Mínimo Vital.

La cuantía depende de la edad de los menores que conviven en el hogar. Según las cantidades establecidas para 2026 por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las familias pueden recibir 115 euros al mes por cada hijo menor de tres años, 80,50 euros mensuales por cada niño de entre tres y seis años y 57,50 euros al mes por cada menor de entre seis y 18 años.

De esta forma, una familia con dos hijos menores de tres años que cumpla los requisitos podría recibir 230 euros mensuales en concepto de este complemento. La ayuda se calcula por cada menor y no por unidad familiar, por lo que el importe final depende del número de hijos y de sus edades.

El complemento está dirigido a unidades de convivencia en las que haya menores de edad y que cumplan las condiciones establecidas para acceder al Ingreso Mínimo Vital, aunque los límites económicos para recibir únicamente esta ayuda son más amplios.

Esto significa que no es necesario cobrar el IMV para tener derecho al complemento infantil. También pueden solicitarlo hogares que superen los umbrales de ingresos establecidos para el ingreso mínimo, siempre que no rebasen los límites específicos de renta y patrimonio previstos para el CAPI y cumplan el resto de condiciones.

Por ejemplo, para una unidad formada por dos adultos y dos menores, el umbral mensual para acceder exclusivamente al complemento se sitúa en 4.181,52 euros en 2026.

En el caso de un adulto con un menor, el límite es de 2.861,04 euros mensuales. Además de los ingresos, la Seguridad Social tiene en cuenta el patrimonio neto y otros requisitos previstos en la normativa.

Las personas interesadas deben tramitar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), incluso cuando únicamente tengan derecho al complemento de ayuda para la infancia.

La gestión puede realizarse por internet, a través del portal oficial del Ingreso Mínimo Vital, donde también es posible comprobar si se cumplen las condiciones para recibir la prestación mediante el simulador habilitado por la Seguridad Social.

Cuando una familia ya tiene reconocido el IMV y cumple los requisitos para percibir el complemento, este se reconoce junto con la prestación. En cambio, quienes solo tengan derecho al CAPI deberán presentar igualmente la solicitud del IMV para que la Administración compruebe si les corresponde la ayuda.