Estepona lidera el encarecimiento de la vivienda en la Costa del Sol: sube un 17% y roza los 5.000 euros/m²

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LO ESENCIAL Las claves Estepona lidera la subida de precios en la Costa del Sol con un incremento interanual del 17%, alcanzando los 4.902 euros por metro cuadrado. Manilva y Torremolinos experimentan subidas de dos dígitos, mientras que Marbella registra un crecimiento más moderado del 4,6% hasta los 5.950 euros/m². La demanda internacional sigue al alza: los compradores extranjeros representaron el 37% de las compraventas en la provincia de Málaga en el segundo trimestre de 2026. El informe de Dils Lucas Fox prevé que el ritmo de encarecimiento se modere progresivamente hacia subidas de entre el 2% y el 5% para 2030.

La vivienda de lujo de la Costa del Sol sigue encareciéndose, pero el crecimiento ya no se concentra exclusivamente en Marbella.

Estepona, Torremolinos y Manilva registran incrementos interanuales de dos dígitos en sus precios de oferta, en un mercado que mantiene el interés de los compradores internacionales y en el que la calidad, la ubicación y los servicios ganan peso frente a la subida generalizada de los últimos años.

Estepona encabeza los avances entre los municipios destacados por el informe Costa del Sol Residential Market Outlook 2026-2030, elaborado por Dils Lucas Fox.

El precio de oferta alcanza los 4.902 euros por metro cuadrado, un 17% más que un año antes. En Manilva se sitúa en 3.029 euros, con un incremento del 12,7%, mientras que Torremolinos llega a los 4.218 euros por metro cuadrado tras encarecerse un 11,1%.

Marbella continúa siendo una de las principales referencias del mercado residencial de alto nivel, aunque su evolución es más moderada. El precio de oferta se sitúa en 5.950 euros por metro cuadrado, un 4,6% más interanual. Dentro del municipio hay diferencias significativas: Nagüeles-Milla de Oro alcanza los 8.269 euros por metro cuadrado y Nueva Andalucía, los 6.249 euros.

El informe dibuja así un mercado con ritmos distintos según la ubicación y el tipo de vivienda. Mientras Marbella y Benahavís mantienen el atractivo de sus enclaves más exclusivos, Estepona y la New Golden Mile ganan terreno entre quienes buscan obra nueva, servicios y una relación diferente entre precio y producto.

Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos también ofrecen alternativas para compradores que valoran la proximidad al aeropuerto y los servicios necesarios para vivir durante todo el año.

El dinamismo del segmento residencial de lujo se produce en un mercado provincial que también muestra un avance de la actividad. Málaga registró 9.387 compraventas en el segundo trimestre de 2026, un 7,7% más que en el primero, frente al descenso del 5,7% contabilizado en el conjunto de España.

El aumento estuvo impulsado por la vivienda usada, que sumó 6.420 operaciones, un 16,2% más que en el trimestre anterior. La obra nueva, por su parte, contabilizó 2.967 compraventas, un 7% menos.

Los precios registrales medios también reflejan la presión del mercado. En la provincia alcanzaron los 3.254 euros por metro cuadrado, un 10,8% más interanual, mientras que en Málaga capital llegaron a los 3.401 euros, con un incremento del 14,7%.

Son datos que ayudan a contextualizar el atractivo inmobiliario de la provincia, aunque el informe de Dils Lucas Fox se centra especialmente en el residencial prime y super prime, un segmento en el que la escasez de determinadas propiedades y la demanda internacional tienen un peso destacado.

La demanda internacional continúa siendo uno de los motores del mercado malagueño. En 2025, los compradores extranjeros representaron el 32,8% de las compraventas de la provincia. En el segundo trimestre de 2026, su peso aumentó 2,71 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, hasta alcanzar el 37,01%.

La proporción es muy superior a la registrada en el conjunto de España, donde las compras de extranjeros representaron el 15,98% del mercado durante ese periodo.

La actividad de la propia Dils Lucas Fox refleja la importancia de este perfil de comprador en la Costa del Sol: los clientes internacionales pasaron de representar el 62,5% de las operaciones intermediadas por la compañía en 2021 al 83,7% en 2025.

La firma también observa un avance de las operaciones de mayor importe. En el conjunto de España, su volumen de transacciones aumentó un 13% durante 2025, mientras que las operaciones superiores al millón de euros crecieron un 36,9% y las que superaron los 2,5 millones, un 30,3%.

El perfil del comprador también apunta a una mayor vocación residencial. Según la muestra de operaciones de Dils Lucas Fox en la Costa del Sol correspondiente al primer semestre de 2025, el 96% de las compras analizadas fueron para residencia principal.

La compañía relaciona esta tendencia con una demanda más exigente, en la que cobran importancia la ubicación, el espacio para teletrabajar, los colegios, la seguridad y los servicios disponibles durante todo el año.

El lujo de marca

Otro de los fenómenos que destaca el informe es el crecimiento de las llamadas branded residences, promociones residenciales vinculadas a marcas de lujo u operadores hoteleros que incorporan servicios y una gestión diferenciada.

La Costa del Sol concentra alrededor del 20% de los proyectos de branded residences de España, lo que la sitúa como el segundo mercado nacional, por detrás de Madrid. Según el estudio, estas propiedades pueden alcanzar diferenciales de precio de entre el 20% y el 40% frente a viviendas de lujo tradicionales comparables, aunque el resultado depende de factores como la marca, los servicios y el modelo de gestión.

Entre los proyectos presentes o en desarrollo en la zona, el informe cita iniciativas vinculadas a Four Seasons, St. Regis, Waldorf Astoria, Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld y Lamborghini. En el caso de Four Seasons Marbella, contempla una inversión de entre 650 y 740 millones de euros.

La expansión de este tipo de producto refuerza la competencia en el segmento más alto del mercado y eleva las exigencias en diseño, construcción, servicios y comercialización. Sin embargo, el crecimiento de la oferta no elimina la escasez de activos con características difíciles de replicar en ubicaciones consolidadas.

La provincia cuenta, según el informe, con 9.472 viviendas anunciadas por encima del millón de euros y 3.671 por encima de los tres millones. A ello se suman aproximadamente 3.195 viviendas visadas durante el primer trimestre de 2026.

Subidas más moderadas

Pese a la evolución de los precios, Dils Lucas Fox prevé que el mercado entre progresivamente en una etapa de crecimiento más contenido. Su escenario base contempla incrementos de entre el 4% y el 7% en 2027 para la Costa del Sol, que se moderarían hasta una horquilla del 2% al 5% en 2030.

Para el segmento prime de Marbella, las previsiones son algo más elevadas: entre el 5% y el 8% en 2027 y entre el 3% y el 6% en 2030.

La firma estima, además, que la provincia podría mantener entre 35.000 y 40.000 compraventas anuales entre 2027 y 2030, con los compradores extranjeros representando entre el 34% y el 40% de las operaciones.