Venden una casa rural de 255 m2 en una finca de 3.556 m2: con piscina, instalaciones ecuestres y cerca de la ciudad

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Sale a la venta por 495.000 euros una casa rural de 255 m² en Coín (Málaga), tras aplicar una rebaja del 9% sobre su precio anterior. La propiedad cuenta con una finca de 3.556 m², piscina, cinco dormitorios, tres baños y una vivienda de 1950 que conserva elementos originales. Está equipada para la equitación con dos cuadras, guadarnés, henil y licencia OCA para albergar hasta cinco caballos. Se ubica a 15 minutos en coche del centro de Coín, en un entorno natural cerca de la sierra y a unos 30 kilómetros de Málaga.

En el Valle del Guadalhorce, a un cuarto de hora del centro de Coín, ha salido a la venta una casa rural que tiene a un lado el campo abierto y al otro unas cuadras listas para usar.

Quien la vende, Grapevine Properties, la define como “un sueño hecho realidad” para los aficionados al campo y a la equitación.

Lo que hay en la parcela, de 3.556 metros cuadrados, es bastante concreto: dos cuadras, un guadarnés y un henil, con agua corriente fría y caliente. Frente a la casa, el terreno se puede usar para pastar o montar. Más arriba hay dos talleres. Y, según el anuncio, la finca cuenta con licencia OCA para tener hasta cinco caballos.

La casa es de 1950 y conserva elementos originales. Tiene 255 metros cuadrados, cinco dormitorios y tres baños. Se entra por un pasillo que da a dos habitaciones, una de ellas con baño propio. Otro pasillo lleva al salón, con techos abovedados, chimenea rinconera y estufa de leña.

La cocina, equipada, sale directamente a la piscina, a la terraza y a una cocina exterior. En esa misma zona hay un tercer dormitorio y un trastero. Arriba están los otros dos dormitorios y un baño familiar.

Para llegar hay que tomar una carretera asfaltada y luego una pista. Desde el centro de Coín son unos 15 minutos en coche. Desde la finca se ve el campo de alrededor y, a lo lejos, el pueblo.

Tiene aire acondicionado y calefacción eléctrica, y su certificado energético marca 147 kWh por metro cuadrado al año. El precio actual equivale a unos 1.941 euros por metro cuadrado construido. Los impuestos y gastos de compraventa corren por cuenta del comprador, y los honorarios de la agencia están incluidos en el precio.

La propiedad, anunciada en Idealista, pasó hace poco de 545.000 a 495.000 euros, una rebaja del 9%.

Coín es un pueblo grande, de unos 22.000 habitantes, en el Valle del Guadalhorce, a unos 30 km de Málaga y poco más de media hora de Marbella.

Es de esos municipios del interior que tienen vida propia todo el año, con comercio, mercado, colegios y centro de salud, algo que explica por qué tanta gente de fuera se está instalando en las fincas de su término. Está rodeado de sierra (Mijas, Blanca, Alpujata) y de huertas de cítricos, aguacates y mangos. Históricamente ha sido tierra de naranjas y limones.

Por los alrededores hay mucho que hacer. Se puede salir a andar por la Sierra de Mijas, acercarse a los pueblos vecinos de Guaro, Monda o Alhaurín el Grande. Para esta zona, el invierno y la primavera suelen ser los mejores momentos para caminar.