La receta de un instituto de Málaga para enganchar a sus alumnos a la lectura durante más de 20 años

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LO ESENCIAL Las claves Tres centros educativos de Málaga han sido galardonados en los IX Premios Bibliotecas Escolares y Fomento de la Lectura de la Junta de Andalucía. El IES Fernando de los Ríos logró el primer premio de Bibliotecas Escolares por su proyecto 'Efecto Ríos', que dinamiza la lectura desde hace más de 20 años. El IES Los Montes ganó el primer premio de Fomento de la Lectura gracias a un plan que integra la lectura diaria en todas las asignaturas. El CEIP Hernández Cánovas obtuvo el segundo premio en Primaria por su proyecto 'Biblioalas', enfocado en la inclusión y la atención a la diversidad.

Una biblioteca escolar que lleva más de dos décadas creciendo hasta convertirse en el corazón cultural de un instituto; un modelo que incorpora la lectura diaria a todas las asignaturas, y una iniciativa que busca que ningún alumno se quede fuera de los libros.

Son tres de las experiencias educativas de Málaga que han sido reconocidas en los IX Premios Bibliotecas Escolares y Fomento de la Lectura de la Junta de Andalucía.

Los galardones distinguen las iniciativas del IES Fernando de los Ríos, de Málaga capital; el IES Los Montes, de Colmenar, y el CEIP Hernández Cánovas, también de la capital. Los dos institutos han conseguido sendos primeros premios, mientras que el colegio ha obtenido el segundo puesto en su categoría.

El reconocimiento llega en una edición en la que se han presentado 112 candidaturas de toda Andalucía en la modalidad de Bibliotecas Escolares y otras 84 en la de Fomento de la Lectura. En la provincia de Málaga han participado 38 centros: 23 en la primera categoría y 15 en la segunda.

Una biblioteca que lleva más de 20 años en movimiento

El IES Fernando de los Ríos, en Málaga capital, ha obtenido el primer premio en la modalidad de Bibliotecas Escolares para centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. El jurado ha distinguido su proyecto Efecto Ríos: crónica de una biblioteca en movimiento, que acumula más de dos décadas de trabajo continuado.

La biblioteca se ha consolidado como un espacio estratégico del proyecto educativo, con funciones que van más allá del préstamo de libros: mediación lectora, inclusión y dinamización cultural. Entre sus recursos figuran una amplia colección bibliográfica, procesos automatizados y recorridos de lectura con materiales adaptados a las necesidades del alumnado.

El proyecto incluye también una agenda de actividades con talleres teatrales, certámenes y exposiciones, además de la participación de las familias y de la asociación de madres y padres. La dotación del primer premio asciende a 4.000 euros, que deberán destinarse a mejorar los fondos bibliográficos, los recursos digitales, los espacios o las actividades de fomento de la lectura.

Leer cada día, también en Matemáticas o Ciencias

El otro primer premio malagueño ha recaído en el IES Los Montes, de Colmenar, por su propuesta De la coherencia a la excelencia: un modelo integrado de fomento de la lectura en el IES Los Montes.

La iniciativa apuesta por incorporar la lectura diaria a todas las materias mediante un Plan de Lectura Planificada. La idea es que leer no quede limitado a las asignaturas de Lengua, sino que forme parte del aprendizaje en el conjunto del currículo.

El centro combina esta estrategia con herramientas digitales como Moodle Centros, Padlet y Genially, así como con adaptaciones basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje, orientadas a atender la diversidad del alumnado.

El reconocimiento también está dotado con 4.000 euros, destinados a actuaciones vinculadas a la biblioteca y al fomento lector.

El tercer reconocimiento para la provincia ha sido para el CEIP Hernández Cánovas, de Málaga capital, que ha conseguido el segundo premio en la modalidad de Bibliotecas Escolares para centros de Infantil y Primaria por el proyecto Biblioalas: leer sin límites. Hacia una biblioteca escolar inclusiva y sin límites.

El jurado ha valorado su metodología, los procesos de autoevaluación y la atención al alumnado con necesidades específicas, además de la colaboración con las familias y las entidades del entorno.

Entre las experiencias destacadas figura la Biblioteca Humana, una iniciativa comunitaria que amplía las posibilidades de encuentro y aprendizaje más allá de los libros convencionales. El segundo premio está dotado con 2.000 euros, además de los correspondientes diplomas.