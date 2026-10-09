Venden una casa rural de 131 m2 en una finca de 5.740 m2 con árboles frutales, piscina y rodeada de naturaleza

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LO ESENCIAL Las claves Se vende una casa rural de 131 m² en Coín, en el Valle del Guadalhorce, por un precio de 498.000 euros. La propiedad cuenta con una finca vallada de 5.740 m² que incluye piscina privada, huerto de árboles frutales y vistas a la montaña. La vivienda dispone de dos dormitorios, salón con chimenea, cocina rústica, despacho con baño propio, placas solares y aire acondicionado. La comercializadora destaca su alto potencial para alojamiento rural o alquiler turístico por su cercanía a Málaga, Marbella y el aeropuerto.

Para quienes buscan una vida más tranquila sin renunciar a los servicios, el entorno de Coín, en el Valle del Guadalhorce, se ha convertido en una zona muy demandada.

Allí se anuncia en Idealista una casa de campo con piscina privada, huerto de frutales maduros y sistema de energía solar, a pocos minutos del casco urbano.

La propiedad ocupa una parcela de unos 5.740 metros cuadrados, completamente vallada.

Según LAE Homes Marbella, la agencia que la comercializa, el terreno combina zonas ajardinadas, árboles frutales maduros y amplios espacios abiertos. A la entrada hay una zona de aparcamiento y un camino que lleva hasta la casa.

La vivienda, construida en 1990, tiene 131 metros cuadrados construidos y 124 útiles, y se encuentra en buen estado.

Su interior gira en torno a un salón con una gran chimenea y ventanales que dan al jardín, junto a una cocina de estilo rústico con ventana al porche y alacena. En la misma planta hay dos dormitorios amplios, un vestidor y un baño completo.

La casa suma además una habitación convertida en despacho con baño propio y un trastero o taller independiente. Según el anuncio, dispone de aire acondicionado, calefacción individual y un sistema de energía solar con baterías de almacenamiento.

El exterior está pensado para aprovechar el clima. Hay un amplio porche con toldo para reuniones numerosas y, junto a la piscina privada, una zona de solárium y un rincón más reducido con vistas a las montañas.

La agencia destaca el potencial de la finca como alojamiento rural o alquiler turístico de corta estancia, por la demanda de visitantes que buscan naturaleza y tranquilidad cerca de Málaga y la Costa del Sol.

Señala también que está a pocos minutos de los servicios de Coín, como supermercados, colegios, restaurantes y centros de salud, y con buena conexión con Málaga, Marbella y el aeropuerto. La propiedad se vende por 498.000 euros.