Nueva jornada de problemas en el Cercanías: trenes sin servicio y retrasos en la línea Málaga-Fuengirola por una avería

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LO ESENCIAL Las claves Una avería en la infraestructura ha causado incidencias y retrasos en la línea C-1 de Cercanías Málaga-Fuengirola desde primera hora del miércoles. Los retrasos inicialmente fueron de entre 10 y 15 minutos, pero llegaron a alcanzar los 20 minutos a lo largo de la mañana. Varios trenes han dejado de prestar servicio en determinados tramos, obligando a los viajeros a esperar y utilizar trenes posteriores. La incidencia afecta a una de las líneas más demandadas, que conecta Málaga con localidades como Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola.

La línea C-1 de Cercanías de Málaga está registrando incidencias desde primera hora de este miércoles como consecuencia de una avería en la infraestructura, con retrasos que inicialmente se situaron entre los 10 y los 15 minutos y que posteriormente llegaron a alcanzar los 20 minutos.

La incidencia, sin embargo, ha ido más allá de las demoras y ha terminado afectando al recorrido de varios trenes consecutivos. Renfe ha comunicado durante la mañana que distintos servicios no prestarían servicio en determinados tramos de la línea, obligando a los viajeros afectados a utilizar trenes posteriores.

El primer aviso se produjo a las 6:51 horas, cuando se comunicaron demoras de entre 10 y 15 minutos en la C-1 debido a una "avería en la infraestructura". Poco después, a las 7:14, Renfe elevó la demora prevista hasta una horquilla de entre 15 y 20 minutos.

A partir de ahí comenzaron las alteraciones en el recorrido de los trenes. A las 7:49 horas, Renfe informó de que el tren con salida de Málaga a las 7:10 con destino Fuengirola no prestaría servicio entre las estaciones de Benalmádena y Fuengirola. Los viajeros fueron encaminados al siguiente tren, con salida de Málaga-Centro Alameda a las 7:30.

Apenas unos minutos después, a las 7:53, se comunicó una nueva afectación. En este caso, el tren con salida prevista de Málaga a las 8:00 horas y destino Málaga-Centro Alameda no prestaría servicio entre Benalmádena y Fuengirola, por lo que los viajeros fueron derivados al siguiente servicio desde Fuengirola, previsto para las 8:20.

La incidencia continuó afectando a los servicios posteriores. A las 8:13 horas, Renfe comunicó que el tren de las 8:10 con destino Fuengirola no realizaría el trayecto entre Málaga-Centro Alameda y Fuengirola. Los pasajeros fueron nuevamente encaminados al siguiente tren, con salida de Málaga a las 8:30.

Y a las 8:48 horas se produjo otra comunicación similar: el tren con salida de Fuengirola a las 9:00 horas y destino Málaga-Centro Alameda no prestaría servicio entre Fuengirola y Málaga, por lo que los viajeros fueron encaminados al tren posterior, con salida de Fuengirola a las 9:20.

De este modo, la avería está provocando durante la mañana una sucesión de retrasos y modificaciones del servicio en la C-1, una de las líneas ferroviarias de Cercanías con mayor demanda de la provincia y que conecta Málaga capital con los municipios de la Costa del Sol occidental a través de estaciones como Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola.

La información difundida durante la mañana identifica como causa de la incidencia una avería en la infraestructura, aunque los avisos no detallan por el momento el punto concreto en el que se ha producido el problema ni el tiempo previsto para recuperar la circulación habitual.