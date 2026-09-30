"No existen las pymes buitres": los empresarios de Málaga reclaman un papel en la solución a la crisis de vivienda

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LO ESENCIAL Las claves El presidente de la CEM, Javier González de Lara, reclama la participación de la iniciativa privada en la solución a la crisis de vivienda. González de Lara rechaza la estigmatización de las pymes del sector inmobiliario y defiende que no existen las "pymes buitres". La patronal considera que el problema principal es la falta de oferta y pide incrementar el volumen de viviendas disponibles, tanto protegidas como para el conjunto de la población. Propone que la respuesta a la crisis se construya desde el consenso y no solo desde el ámbito público ni desde posturas ideológicas.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, ha defendido que el problema tiene una raíz fundamental de falta de oferta y que difícilmente podrá resolverse únicamente desde el ámbito público.

"En ocasiones no se nos consulta", ha lamentado González de Lara, que considera que la dimensión alcanzada por el problema exige poner a todas las partes alrededor de la mesa.

El dirigente empresarial ha defendido la necesidad de incorporar a la iniciativa privada al debate y ha rechazado la estigmatización de las empresas que participan en el mercado inmobiliario. "No existen las pymes buitres, no existen", ha afirmado.

González de Lara ha reivindicado que detrás de las empresas del sector hay compañías que "colaboran, que actúan, que participan en el mercado inmobiliario" y que pueden contribuir a afrontar un problema que, según ha señalado, lleva años siendo reclamado por los empresarios.

El presidente de la CEM ha insistido en que España atraviesa "una crisis de oferta" de vivienda y ha advertido de que esa situación no se está resolviendo porque existen distintos problemas que, a su juicio, no están siendo abordados "con el rigor necesario".

Su planteamiento pasa por incrementar el volumen de viviendas disponibles, tanto protegidas como destinadas al conjunto de la población.

"Este país necesita impulsar un mayor volumen de viviendas, no solo en la provincia de Málaga, no solo en Andalucía, en todo nuestro país", ha defendido. "Tenemos un déficit enorme".

Para la patronal, la respuesta debe superar el debate entre lo público y lo privado. González de Lara ha defendido que las organizaciones empresariales vinculadas a la construcción y al sector inmobiliario están dispuestas a plantear propuestas y a participar en la búsqueda de soluciones.

El dirigente empresarial ha reclamado que la respuesta a la crisis de vivienda se construya desde el consenso, incorporando a las distintas partes implicadas.

"Ese déficit enorme se tiene que resolver, sobre todo, con el consenso, no con tanta visión ideológica", ha señalado.

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de escuchar a las empresas antes de adoptar decisiones que afectan directamente al mercado inmobiliario y ha asegurado que el sector está dispuesto a "tender la mano" para plantear alternativas.

Para González de Lara, la solución no pasa únicamente por promover vivienda social, sino también por aumentar la oferta residencial general. "No solo hacer viviendas sociales, sino también viviendas en general para toda la ciudadanía", ha resumido.