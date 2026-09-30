Europa, ante la necesidad de "recuperar su alma": Moratinos, Vidal-Folch y Barón analizan la crisis de identidad de la UE

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LO ESENCIAL Las claves Moratinos, Vidal-Folch y Barón analizaron en el Ateneo de Málaga la crisis de identidad y los retos actuales de la Unión Europea. El debate destacó la importancia de reforzar la legitimidad democrática y los valores fundacionales europeos ante tensiones internas y externas. Se abordaron temas como la integración de migrantes y la necesidad de un pacto verde eficaz para afrontar los desafíos sociales y económicos. El ciclo continuará con un análisis sobre el nuevo equilibrio geopolítico internacional y las relaciones entre grandes potencias como EE.UU., Rusia y China.

La crisis de Europa, su posición en el tablero internacional, los interrogantes sobre los valores que pretende defender y el papel que aspira a desempeñar en un mundo cada vez más marcado por las tensiones geopolíticas. Esas son algunas de las cuestiones centrales abordadas el pasado martes en el Ateneo de Málaga por el diplomático Miguel Ángel Moratinos, el periodista Xavier Vidal-Folch y el ex europarlamentario Enrique Barón.

Los tres participaron en la primera sesión del ciclo El mundo que nos viene, organizado por la Fundación Manuel Alcántara en colaboración con la Fundación Cajasol.

Bajo el título Europa, crisis de identidad, cambios y retos, el encuentro, moderado por el periodista Guillermo Busutil, puso sobre la mesa las dificultades que atraviesa el proyecto europeo y la necesidad de reforzar los elementos que han sustentado su construcción.

La conversación giró alrededor de la evolución de una identidad común europea y de las tensiones que afectan a la cohesión política y económica de los países miembros, pero también de la transformación de los valores sociales y culturales del continente y de su capacidad para mantener un papel relevante ante las nuevas dinámicas internacionales.

Uno de los conceptos que sobrevoló el debate fue el de recuperar el "alma de Europa", vinculada a los principios sobre los que se construyó el proyecto comunitario.

Los participantes incidieron en la importancia de reforzar la legitimación democrática de las instituciones europeas y de defender principios fundacionales como la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos frente a las fuerzas que tensionan desde dentro la cohesión del continente.

Una Europa ante un mundo que cambia

El debate también abordó cuestiones que trascienden las instituciones comunitarias y afectan directamente a la evolución social y económica de Europa. Entre ellas, la inmigración y la integración de quienes llegan al continente.

Miguel Ángel Moratinos puso el acento en la necesidad de avanzar en la integración de los migrantes, especialmente en un continente que afronta un progresivo envejecimiento de su población y en el que la población extranjera desempeña un papel relevante en numerosos ámbitos laborales y económicos.

Xavier Vidal-Folch, por su parte, defendió la necesidad de avanzar en un pacto verde eficaz, en un contexto en el que la transición energética y medioambiental continúa siendo uno de los grandes desafíos de las economías europeas.

Las intervenciones de los tres ponentes dibujaron así una Europa obligada a revisar su posición en un escenario internacional en transformación, pero también a resolver sus propias tensiones internas y a reforzar los valores que definen su proyecto común.

El ciclo El mundo que nos viene tiene continuidad el próximo 13 de octubre con una segunda jornada, centrada esta vez en el nuevo equilibrio geopolítico internacional.

Bajo el título El eje internacional y el nuevo orden político, el encuentro analizará las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y China, las nuevas dinámicas de poder y las interdependencias económicas entre las grandes potencias, además de los cambios sociales y los modelos de política interior que condicionan su actuación internacional.

La segunda sesión contará con Georgina Higueras, periodista especializada en relaciones internacionales y antigua corresponsal en Moscú, Washington y Estrasburgo; Anna Bosch, periodista de RTVE que puso en marcha la cadena de información paneuropea Euronews y fue corresponsal en Washington; y Patricia Simón, periodista especializada en relaciones internacionales, derechos humanos y migraciones. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.