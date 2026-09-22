Ya está en vigor: el descanso semanal puede acumularse en periodos de hasta 14 días

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Las claves Generado con IA El descanso semanal puede acumularse en periodos de hasta 14 días, según el Estatuto de los Trabajadores. El trabajador debe disfrutar de al menos un día y medio de descanso consecutivo por semana, equivalente a unas 36 horas seguidas. Esta acumulación es frecuente en sectores con actividad continua, como hospitales, fábricas, restaurantes o transporte. Para menores de 18 años, la ley exige dos días enteros de descanso semanales, sin posibilidad de acumulación.

La norma laboral española establece que el trabajador debe tener un día y medio seguido de parón a la semana, que normalmente encaja en el domingo y la tarde del sábado o la mañana del lunes.

Esto se traduce en unas 36 horas seguidas, pero el Estatuto de los Trabajadores guarda un as bajo la manga en su artículo 37.1 para contentar a los sectores que nunca bajan la persiana.

Se trata de la acumulación a dos semanas vista. Básicamente, la empresa puede apretarte las tuercas varios días seguidos si a cambio te da luego un bloque de descanso más largo.

Es el pan de cada día en sitios como hospitales, fábricas con turnos rotativos, restaurantes o el transporte. Esos días de respiro tienen que ser continuados, por lo que no pueden ser devueltos en tardes libres o en horas descolgadas a lo largo del mes.

Hay un par de líneas rojas que nadie se puede saltar. La primera es que entre cada jornada deben pasar al menos 12 horas. Ese descanso diario es sagrado y va aparte.

La segunda afecta a los menores. Si el trabajador tiene menos de 18 años, el invento de acumular días no existe. Para ellos la ley exige dos días enteros de descanso a la semana, ininterrumpidos y sin matices.

Los convenios de cada sector suelen afinar cómo se organiza este rompecabezas en la práctica. Pueden darte más días si negocian bien, pero no recortar de lo que dice la ley.