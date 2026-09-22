El incendio de Benahavís deja una víctima: fallece el hombre de 78 años con quemaduras en el 30% del cuerpo

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Fallece un hombre de 78 años que sufrió quemaduras en el 30-35% de su cuerpo durante el incendio en Benahavís. El herido fue trasladado primero al Hospital Regional Universitario de Málaga y luego a la Unidad de Quemados en Sevilla, donde murió. El incendio causó además otros tres heridos: un bombero con fractura de muñeca y dos personas atendidas por inhalación de humo. El fuego obligó al desalojo de unas 50 personas de la urbanización Montemayor como medida preventiva.

El hombre de 78 años que resultó herido en el incendio declarado el pasado 13 de septiembre en el paraje de la Ermita del Rosario, en Benahavís (Málaga), ha fallecido en el hospital donde permanecía ingresado estos últimos días.

El hombre presentaba quemaduras externas en entre el 30 y el 35% de la superficie corporal, según han confirmado fuentes de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía a Europa Press.

Tras ser evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital Regional Universitario de Málaga, fue trasladado posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde finalmente ha fallecido.

En el incendio se produjeron además otros tres heridos. Un bombero del Infoca sufrió una fractura de muñeca tras una caída y fue atendido por los servicios sanitarios. Asimismo, dos particulares fueron atendidos por inhalación de humo, uno de ellos por una afección leve y dado de alta en el mismo lugar.

El incendio, que quedó extinguido el pasado lunes, obligó también al desalojo de unas 50 personas de la urbanización Montemayor como medida preventiva.