Rescatado en helicóptero un senderista tras caer desde una altura de 45 metros junto al Caminito del Rey
El accidente ha movilizado a efectivos de montaña de la Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
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Un senderista ha sido rescatado en helicóptero tras caer desde una altura de 45 metros cerca del Caminito del Rey, en Ardales.
El accidente ocurrió alrededor de las 13:54 horas, y la alerta fue dada por los compañeros del herido al 1-1-2.
Al lugar acudieron Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Policía Local, Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Los servicios de emergencias han tenido que rescatar y evacuar en helicóptero a un senderista tras sufrir una caída desde unos 45 metros de altura en una zona próxima al Caminito del Rey, en Ardales.
Así lo confirman desde el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.
De acuerdo con los datos aportados, el siniestro se ha producido sobre las 13:54 horas, cuando los compañeros del hombre accidentado han requerido ayuda al 1-1-2 para auxiliar a la víctima.
Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Policía Local, el equipo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.