Caminito del Rey

Caminito del Rey Diputación Provincial de Málag

Málaga

Rescatado en helicóptero un senderista tras caer desde una altura de 45 metros junto al Caminito del Rey

El accidente ha movilizado a efectivos de montaña de la Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

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Un senderista ha sido rescatado en helicóptero tras caer desde una altura de 45 metros cerca del Caminito del Rey, en Ardales.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:54 horas, y la alerta fue dada por los compañeros del herido al 1-1-2.

Al lugar acudieron Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Policía Local, Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los servicios de emergencias han tenido que rescatar y evacuar en helicóptero a un senderista tras sufrir una caída desde unos 45 metros de altura en una zona próxima al Caminito del Rey, en Ardales.

Así lo confirman desde el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

De acuerdo con los datos aportados, el siniestro se ha producido sobre las 13:54 horas, cuando los compañeros del hombre accidentado han requerido ayuda al 1-1-2 para auxiliar a la víctima.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Policía Local, el equipo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.