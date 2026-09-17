Málaga se queda temporalmente sin alta velocidad este jueves por una avería en Antequera Santa Ana

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Las claves Generado con IA Una avería en los sistemas de señalización de la estación de Antequera Santa Ana ha interrumpido la circulación de trenes de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. La incidencia afecta tanto a trenes de larga como de media distancia, así como a conexiones con Granada y Sevilla. Adif y Renfe han confirmado la interrupción del servicio y equipos técnicos trabajan en la reparación de la infraestructura. No hay una previsión concreta para el restablecimiento del servicio ferroviario en la zona afectada.

Una incidencia en los sistemas de señalización de la estación de Antequera Santa Ana mantiene interrumpida desde primera hora de este jueves la circulación de los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Málaga.

Así lo han confirmado desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, en las que informan de la avería y de que sus técnicos trabajan para solucionarla lo antes posible.

La interrupción afecta a los trenes de alta velocidad que circulan por este tramo, así como a otras conexiones ferroviarias de la provincia de Málaga y Granada.

🔴Interrumpida la circulación en Antequera Santa Ana debido a una incidencia en la infraestructura.



🚅 Afectados trenes de larga y media distancia de alta velocidad que circulan entre Córdoba y Málaga.https://t.co/CtXUm1QgmI — InfoRenfe (@Inforenfe) September 17, 2026

Según la comunicación oficial, la avería también afecta al trayecto Granada-Antequera y las relaciones de media distancia Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada.

Por su parte, Renfe ha confirmado que la circulación permanece interrumpida en Antequera Santa Ana debido a una incidencia en la infraestructura.

La compañía señala que los trenes de larga y media distancia de alta velocidad que circulan entre Córdoba y Málaga están afectados.

Por el momento, Adif no ha comunicado una previsión concreta para el restablecimiento del servicio. Sus equipos trabajan para resolver la incidencia, que afecta a una de las principales conexiones ferroviarias de Andalucía.