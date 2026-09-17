Andalucía vuelve a exigir al Gobierno y a Óscar Puente: la A-7 de Málaga y el tren litoral, entre las prioridades pendientes

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Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía exige al Gobierno soluciones urgentes para las retenciones en la A-7 a su paso por Málaga y mejoras en los grandes ejes viarios. Entre las prioridades, Andalucía reclama el impulso al tren litoral de la Costa del Sol y la mejora de la red de Cercanías. La Junta solicita también avances en la alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, la llegada del AVE a Almería y la renovación de la línea Algeciras-Bobadilla. El consejero de Fomento demanda medidas provisionales y mayor celeridad en la inversión y planificación estatal de infraestructuras.

La Junta de Andalucía vuelve a reclamar al Gobierno de España una respuesta para uno de los principales problemas de movilidad de la Costa del Sol: las retenciones que se producen en la A-7 a su paso por Málaga.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha informado este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz del envío de una carta al Ministerio de Transportes en la que reclama celeridad y concreción para abordar el déficit de infraestructuras que arrastra la comunidad.

La misiva incluye entre las principales demandas de la Junta una solución para los problemas de tráfico de la A-7, así como un impulso real al tren litoral de la Costa del Sol y una mejora de la red de Cercanías. El Gobierno andaluz vuelve a poner sobre la mesa estas actuaciones mientras denuncia que, "dos años después", continúa reclamando al Estado "exactamente lo mismo".

Muñoz-Atanet ha situado las infraestructuras estatales como un elemento determinante para la competitividad y la cohesión territorial de Andalucía. En el caso de Málaga, la reclamación se centra especialmente en una autovía que soporta buena parte de los desplazamientos diarios entre la capital y los municipios de la Costa del Sol y que registra retenciones recurrentes en distintos puntos de su trazado.

El consejero ha reclamado al Gobierno que refuerce los planes de conservación y rehabilitación de firmes y que dé una respuesta urgente a los problemas de circulación que se producen en los grandes ejes viarios andaluces. Entre ellos ha citado expresamente la A-7 a su paso por Málaga, junto a la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, el tercer carril de la A-49, la A-44 entre Granada y Motril y varias actuaciones pendientes en la provincia de Sevilla.

El tren litoral, entre las demandas ferroviarias

La carta remitida al Ministerio de Transportes también recoge la petición de impulsar proyectos ferroviarios considerados estratégicos por la Junta. Entre ellos figura el tren litoral de la Costa del Sol, una infraestructura que el Gobierno andaluz vuelve a reclamar dentro de su listado de actuaciones prioritarias.

La Consejería también solicita una mejora de la red de Cercanías y avances en la conexión ferroviaria de Santa Justa con San Pablo, en Sevilla. A estas demandas se suman el impulso de la alta velocidad entre Sevilla, Huelva y Faro, la llegada del AVE a Almería, la culminación del corredor mediterráneo y la finalización de la renovación de la línea Algeciras-Bobadilla.

El planteamiento de la Junta combina así las actuaciones de alcance autonómico con demandas específicas para Málaga, donde el déficit de conexiones ferroviarias y los problemas de capacidad de la A-7 condicionan la movilidad de una de las zonas con mayor crecimiento residencial, turístico y económico de Andalucía.

El consejero ha explicado que la carta se ha enviado esta semana, después de la Conferencia Estatal de Transportes celebrada el pasado mes de julio. Según ha señalado, la Junta ha trasladado al Ministerio las mismas reivindicaciones que ya planteó en octubre de 2024.

Muñoz-Atanet ha criticado que la conferencia debía haber estado presidida por el ministro de Transportes, Óscar Puente, pero que este no acudió. También ha censurado que el órgano llevase cuatro años sin convocarse, pese a que, según ha recordado, debería reunirse dos veces al año.

A su juicio, la reunión llegó con un orden del día sin contenido suficiente para abordar los problemas que afectan a las carreteras y los ferrocarriles. El consejero ha lamentado que no se incluyera la situación de las infraestructuras estatales pese a los problemas que, según ha indicado, se producen diariamente en el transporte ferroviario y por carretera.

La Junta pide medidas provisionales

Junto a la ejecución de las grandes obras pendientes, la Junta reclama al Gobierno que adopte soluciones provisionales para aliviar los problemas más inmediatos. Muñoz-Atanet ha defendido que no todas las actuaciones pueden resolverse en el corto plazo, pero ha insistido en que eso no impide poner en marcha medidas temporales.

En este sentido, ha pedido más inversión, mayor celeridad y una participación más activa de las comunidades autónomas en la planificación de las infraestructuras estatales.

El consejero también ha reclamado una respuesta para el denominado "apagón ferroviario" que afecta especialmente a Jaén y Almería en sus conexiones con Madrid. La situación se produce por las obras de adaptación de la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, iniciadas el pasado 6 de septiembre y que, según la Junta, se prolongarán como mínimo hasta otoño de 2027.