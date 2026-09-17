Un incendio en un desguace alerta a media Málaga: hay una gran columna de humo negro

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Las claves Generado con IA Un incendio se ha declarado en un desguace municipal en la zona de Los Asperones, Málaga capital. La gran columna de humo negro causada por la quema de material plástico ha alertado a gran parte de la ciudad. El incendio comenzó pasadas las cuatro de la tarde y podría haber sido originado por un fallo en una máquina. Varios efectivos de bomberos, incluyendo personal fuera de turno, han acudido al lugar para controlar la situación.

Un incendio en un desguace municipal situado en la zona de Los Asperones en Málaga capital, enfrente de la cochera del Metro, ha alertado a media Málaga ya que se ha producido una gran columna de humo negro, habitual cuando se quema material plástico.

El incendio ha empezado pasadas las cuatro de la tarde y, según apuntan desde bomberos, el siniestro podría haber sido producido por un fallo con una máquina.

Hacia el lugar se han desplazado varios efectivos de bomberos e incluso se está tirando de profesionales que no estaban de guardia como refuerzo para evitar que vaya a más.