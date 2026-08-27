Renfe anuncia 7 nuevos trenes de Cercanías para Málaga y el PP denuncia un retraso de dos años respecto a Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Renfe incorporará siete nuevos trenes de gran capacidad a la línea C-1 de Cercanías Málaga-Fuengirola a partir de 2028, con una inversión de 66,7 millones de euros. El PP critica el anuncio por considerar que estos trenes no son una contratación específica para Málaga y denuncia un retraso de dos años respecto a la llegada de trenes similares a Madrid. Málaga registra la mayor saturación de viajeros en Cercanías de España, con un 172,4% de ocupación, muy superior a otras ciudades como Madrid o Barcelona. Renfe también prevé construir un nuevo taller de mantenimiento en Málaga, con una inversión de 40 millones, pero aún no ha detallado su ubicación ni plazos de ejecución.

Renfe ha anunciado la incorporación, a partir de 2028, de siete trenes de gran capacidad al núcleo de Cercanías de Málaga, destinados a reforzar la línea C-1 Málaga-Fuengirola. La operadora atribuye a esta llegada una inversión de 66,7 millones de euros y la presenta como respuesta a una demanda "elevada y creciente" en una línea que, según reconoce la propia empresa, llega a registrar en algunos tramos horarios una ocupación del 150% sobre las plazas sentadas.

El Partido Popular, sin embargo, ha salido al paso del anuncio y ha registrado una batería de preguntas al Gobierno en las que cuestiona tanto el calendario como el alcance real de la medida.

Según han apuntado los populares en un comunicado, estos siete trenes no responden a una contratación específica para Málaga, sino a la asignación de unidades ya incluidas en el contrato que la operadora adjudicó a Alstom en 2021 para la fabricación de 152 trenes de gran capacidad, ampliado en 2022 con 49 unidades adicionales.

"El comunicado de Renfe no concreta cuándo llegará cada tren, ni si los siete estarán efectivamente circulando durante 2028, ni si se sumarán a los ocho Civia serie 464 que conforman actualmente la flota malagueña o sustituirán a parte de ellos", han añadido desde el PP.

La fecha elegida resulta, según el PP, difícil de justificar si se compara con el calendario fijado para otros territorios: los primeros trenes de gran capacidad para Cercanías Madrid entrarán en servicio en 2026, dos años antes que los anunciados para Málaga.

Esta diferencia temporal choca, sostienen los populares, con los propios datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según la tabla 28 de su Informe anual del sector ferroviario 2024, Málaga registró 17.127.591 viajeros frente a solo 9.933.160 plazas ofertadas, lo que arroja una relación viajeros/plazas del 172,4%, la más alta de todos los grandes núcleos de Cercanías de España y muy superior al 112% de Madrid, el 109,5% de Barcelona o el 93,8% de Valencia.

Con estos datos en la mano, el PP pregunta al Gobierno qué criterios técnicos, territoriales y de demanda justifican que el núcleo objetivamente más saturado del país sea, a la vez, uno de los últimos en recibir refuerzo.

Renfe ha anunciado también la construcción de un nuevo taller de mantenimiento en Málaga, con una inversión de 40 millones de euros, aunque sin precisar su ubicación ni el calendario de licitación y ejecución de las obras. El PP exige conocer ambos extremos, así como qué solución provisional se contempla si el taller no está terminado cuando lleguen las primeras unidades.

Asimismo, los populares han criticado que las medidas se concentran exclusivamente en la C-1, sin que se incluya ningún refuerzo para la línea C-2 Málaga-Álora.

En este sentido, han registrado una pregunta para el Gobierno en la que se cuestiona si existe algún plan para incrementar circulaciones, reducir intervalos, ampliar horarios y dotar de nuevo material rodante a esta línea.