Así será la demolición del hotel Ibis en Málaga: el trabajo durará dos meses

Las claves

Las claves Generado con IA La demolición del hotel Ibis de Málaga comenzará la próxima semana y se prolongará durante dos meses. El hotel sufrió un grave incendio el 25 de mayo y finalmente se ha decidido su derribo tras descartarse su recuperación. El túnel del Pasillo de Guimbarda, junto al hotel, permanecerá abierto al tráfico, aunque el carril bus estará anulado en su primer tramo temporalmente. Se empleará demolición mecánica controlada y se han tomado medidas de seguridad y prevención para minimizar molestias a vecinos y conductores.

El hotel Ibis de Málaga capital empezó a arder a las 1:20 del pasado 25 de mayo tras incendiarse el local comercial que estaba en la planta baja.

Lo que parecía cuestión de horas acabó convirtiéndose en un incendio casi eterno, con continuas reactivaciones.

De hecho, no se dio completamente por extinguido y los bomberos pusieron fin al dispositivo de vigilancia hasta el 11 de julio, un mes y medio después.

Al principio había dudas sobre si se podría recuperar el inmueble o si habría que derribarlo. Finalmente, la empresa propietaria optó por la demolición y el trabajo empezará la próxima semana.

Van a ser dos meses de trabajo en una zona especialmente sensible, ya que está en pleno centro de la capital.

Junto al hotel está el túnel del Pasillo de Guimbarda, que comunica la zona norte de la ciudad con el paseo marítimo.

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que este túnel permanecerá abierto al tráfico.

Para que no haya problemas, la empresa que va a realizar la demolición "ha asegurado el túnel, mediante pantallas, e instalado señalización para garantizar la seguridad de los vehículos que transiten por dicha vía. En este sentido, el carril bus, que se localiza en el túnel, continuará anulado en su primer tramo", según indican desde el Consistorio.

Se podrá circular con total normalidad por el túnel, incluido el carril bus, a las dos o tres semanas del inicio de las obras. Las calles Padre Jorge Lamothe y un tramo de Cerrojo permanecerán cortadas al tráfico de vehículos hasta que concluyan los trabajos.

Desde el Ayuntamiento informan que "de forma previa al inicio de los trabajos, la empresa contratada por la propiedad del edificio y que llevará a cabo dicha demolición ha instalado una pantalla de protección en el túnel, establecido el perímetro de seguridad de la obra y retirado el mobiliario urbano que forma parte del perímetro y que será repuesto al finalizar. Durante la intervención, la empresa llevará a cabo medidas preventivas para mitigar las molestias a los vecinos y vecinas, así como a viandantes y conductores del entorno".

Para la demolición de la estructura la solución técnica será la demolición mecánica por disgregación controlada utilizando medios mecánicos hidráulicos y maquinaria especial para la demolición en altura (principalmente mordazas o cizallas o demoledores hidráulicos tipo mandíbula).