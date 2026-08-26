Conmoción en El Borge por la muerte de Juanjo, un vecino de 31 años, en un accidente en Murcia: "Era atento y cariñoso"

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Las claves Generado con IA Juan José Martín, vecino de El Borge de 31 años, falleció tras ser atropellado por un camión en la A-33, a la altura de Yecla, Murcia. El accidente ocurrió cuando Juan José estaba fuera de su coche, parado en el arcén, y fue arrollado junto a su vehículo. El Borge está conmocionado por la pérdida, ya que Juanjo y su familia, dueños del bar La Piscina, son muy conocidos y queridos en la localidad. El municipio ha decretado tres días de luto oficial en honor a Juan José, mostrando el apoyo del vecindario a su familia.

El pueblo malagueño de El Borge está devastado por la muerte de uno de sus vecinos, Juan José Martín, fallecido el pasado domingo en un brutal accidente de tráfico en Yecla, en Murcia.

El hombre, según ha informado el Servicio de Emergencias 112, murió tras ser atropellado por un camión. En el choque, el camión llegó a arrollar a la víctima y a su turismo en la A-33, a la altura de la citada localidad, pero también el guardarraíl.

Al parecer, Juan José se encontraba parado y fuera de su coche, en el arcén, cuando el camión lo embistió. Aunque los sanitarios del 061 trataron de salvar a la víctima, nada pudieron hacer más que confirmar su muerte.

El fallecimiento de Juan José, al que todos en el pueblo conocían como Juanjo, ha dejado conmocionado a El Borge. Solo tenía 31 años y su familia era muy conocida en la localidad, ya que sus padres regentaban el bar La Piscina.

Una vecina ha escrito en redes sociales que "cualquier esquina de las calles del pueblo hablaba de él". "De tu juventud y de tu risita". "Eras atento, cariñoso y formabas con ellos un equipo inseparable", ha proseguido.

Son muchos los que aseguran que la zona de la piscina ya no será igual sin él y con el sufrimiento de sus padres, que lo adoraban. "Tus padres son parte del alma de este pueblo y hoy todo el vecindario está volcado con ellos, abrazándoles para intentar aliviar un dolor que parece imposible".

La localidad ha decretado tres días de luto oficial, los días 25, 26 y 27 de agosto, por la triste y trágica partida de este jovencísimo vecino.