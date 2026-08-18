La Aemet activa el aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Málaga este miércoles: prevén hasta 38 grados

El mapa de la Aemet de avisos por calor del miércoles. Aemet

Las claves

Las claves Generado con IA La Aemet activa aviso amarillo por altas temperaturas en Málaga este miércoles. Las zonas afectadas son el Valle de Guadalhorce, Costa del Sol, la capital y la Axarquía. Se prevén máximas de hasta 38 grados en Sol, Guadalhorce y la capital, y 36 grados en municipios del interior de la Axarquía. El aviso estará vigente desde las 13:00 hasta las 21:00 horas.

Tras las alertas por tormentas y precipitaciones de estos últimos días, regresan a Málaga los avisos por altas temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Lo harán este miércoles, según muestran en su página web, y se activarán en el Valle de Guadalhorce, la Costa del Sol, la capital y la Axarquía.

Asimismo, en Sol, Guadalhorce y capital, la Aemet prevé máximas de hasta 38 grados y en la Axarquía unos 36 grados, pero solo en municipios del interior.

En cuanto a la hora, el aviso se activará a las 13.00 horas en ambas zonas y se extenderá hasta las 21.00 horas.