La provincia de Málaga supera los 1,82 millones de habitantes tras ganar 19.000 vecinos en un año

Imagen de un grupo de personas caminando por la calle Larios de Málaga capital. EP

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga supera los 1,82 millones de habitantes tras sumar 19.146 nuevos residentes en un año. El crecimiento poblacional se debe principalmente a la llegada de extranjeros, que representan el 74,1% del aumento. Uno de cada cinco habitantes de Málaga es extranjero, superando la media nacional y autonómica. La provincia es la sexta más poblada de España y la segunda de Andalucía, liderando en número de residentes extranjeros en la región.

Málaga continúa creciendo, pero lo hace, sobre todo, gracias a la llegada de población extranjera. Tres de cada cuatro nuevos habitantes incorporados por la provincia durante el último año tienen nacionalidad extranjera, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La provincia alcanzó los 1.820.507 habitantes a 1 de julio de 2026, tras sumar 19.146 nuevos residentes en apenas doce meses. El incremento, del 1,06%, supera el registrado por el conjunto de España (0,90%) y consolida a Málaga como uno de los territorios con mayor dinamismo demográfico del país.

Detrás de ese crecimiento se encuentra, principalmente, la población extranjera. Mientras el número de residentes con nacionalidad española aumentó en 4.956 personas (+0,34%), la población extranjera lo hizo en 14.190 (+4,07%). En términos absolutos, el 74,1% del aumento demográfico registrado en la provincia corresponde a ciudadanos extranjeros, que continúan siendo el principal motor del crecimiento de Málaga.

Con estos datos, la provincia se mantiene como la sexta más poblada de España, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla.

Uno de cada cinco habitantes es extranjero

Málaga contabiliza ya 362.822 residentes extranjeros, frente a los 348.632 registrados un año antes. Este colectivo representa el 19,93% de la población total, lo que significa que prácticamente uno de cada cinco habitantes de la provincia tiene nacionalidad extranjera. La cifra supera en cinco puntos la media nacional, situada en el 14,93%.

Por volumen de población extranjera, Málaga ocupa la quinta posición nacional, únicamente superada por Madrid, Barcelona, Alicante y Valencia. También figura entre las provincias que más población extranjera incorpora cada año en términos absolutos, aunque su crecimiento porcentual es inferior al registrado en territorios como Valencia, Alicante, Tarragona o Murcia.

Este comportamiento refleja que Málaga mantiene una elevada capacidad de atracción internacional gracias al importante volumen de población extranjera ya asentada, especialmente en la Costa del Sol, que continúa ejerciendo como uno de los principales polos residenciales del país.

En el ámbito autonómico, Málaga es la segunda provincia más poblada de Andalucía, únicamente por detrás de Sevilla, y lidera con claridad el número de residentes extranjeros.

Los 362.822 extranjeros empadronados representan el 36,8% del total de población extranjera residente en Andalucía. En otras palabras, más de uno de cada tres extranjeros que viven en la comunidad autónoma reside en la provincia malagueña.

Además, aunque Almería mantiene la mayor proporción de población extranjera sobre el total de habitantes (24,09%), Málaga se sitúa entre las provincias andaluzas con mayor peso de este colectivo, con casi uno de cada cinco residentes de nacionalidad extranjera.