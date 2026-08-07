Cortes de la Frontera, el horno de España: 43,6 grados a las diez de la mañana

Un hombre se refresca en el Centro histórico de Málaga. EFE/Álvaro Cabrera

Las claves

Las claves Generado con IA Cortes de la Frontera alcanzó 43,6 grados a las 10:10 de la mañana, superando ampliamente otras zonas de España. La temperatura registrada en este municipio malagueño supera en 5,6 grados la máxima prevista para la comarca de Antequera. Otras localidades como Andújar y Morón de la Frontera rondaron los 38,5 grados, pero varias horas más tarde. El registro de Cortes de la Frontera resalta por su excepcionalidad frente a los valores de otras estaciones del país.

Cortes de la Frontera ha comenzado este viernes con un calor extremo. El municipio malagueño ha alcanzado 43,6 grados a las 10.10 horas, una temperatura que lo sitúa claramente por encima del resto de registros de la relación y que adquiere todavía más relevancia al compararla con las previsiones para otras zonas de la provincia.

La diferencia resulta especialmente llamativa con la comarca de Antequera, que este viernes se encuentra en aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una previsión de temperatura máxima de 38 grados.

Es decir, Cortes de la Frontera ya había superado en 5,6 grados esa máxima prevista cuando apenas había comenzado la mañana.

Mapa de Aemet con los avisos por calor en Andalucía. Aemet

El registro de Cortes de la Frontera destaca también al compararlo con las temperaturas que se estaban alcanzando a esa misma hora y posteriormente en otros puntos del país.

El segundo valor de la relación corresponde a Andújar (Jaén), con 38,6 grados; Morón de la Frontera (Sevilla), 38,5 grados. Es la misma temperatura que la medida en Écija. En Puebla de Don Rodrigo, en Ciudad Real, se han alcanzado los 38 grados a las 13.30 horas.

La comparación permite hacerse una idea de la excepcionalidad del registro malagueño: Cortes de la Frontera marcaba 43,6 grados más de tres horas antes de que buena parte de estas estaciones alcanzaran los 37-38 grados.



