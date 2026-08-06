La sorprendente confesión del presunto asesino de Benahavís: escribió un diario durante su huida

Momento de la detención del presunto autor del crimen de una mujer en Benahavís. Guardia Civil

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Las claves Generado con IA El presunto asesino de Benahavís escribió un diario durante su huida donde confesaba el crimen, según la Guardia Civil. El diario fue hallado por un amigo del investigado, quien lo entregó a los agentes encargados de la operación Biznaga. La víctima, una mujer húngara de 45 años, fue encontrada sin vida y con una profunda herida en el cuello en su domicilio. El detenido había mantenido una relación sentimental con la víctima y se le atribuyen delitos de asesinato y agresión sexual en el ámbito de la violencia de género.

El hombre que permanece en prisión provisional por el asesinato de una mujer en Benahavís escribió durante su huida un diario en el que, según la Guardia Civil, confesaba ser el autor material del crimen.

El cuaderno fue hallado por un amigo del investigado, después de que este lo dejara en la entrada de su vivienda, y posteriormente fue entregado a los agentes encargados de la investigación.

Este es uno de los detalles revelados este jueves por la Guardia Civil sobre la denominada operación Biznaga, que permitió esclarecer el crimen ocurrido el pasado 21 de julio en esta localidad malagueña y culminó con el ingreso en prisión del sospechoso.

Los hechos se remontan a la mañana del 21 de julio, cuando una vecina alertó al servicio de emergencias 112 tras escuchar gritos de auxilio procedentes de una vivienda. Según la investigación, la mujer llegó a ver cómo un hombre abandonaba el inmueble mientras grababa imágenes con su teléfono móvil.

Cuando los servicios de emergencia accedieron al domicilio encontraron sin vida a una mujer de 45 años y nacionalidad húngara, que presentaba una profunda herida en el cuello y se encontraba semidesnuda.

La Guardia Civil inició entonces un amplio dispositivo para identificar y localizar al sospechoso. Las primeras pesquisas permitieron comprobar que había huido en un vehículo que posteriormente apareció abandonado en Marbella.

Las investigaciones apuntaron después a que podía encontrarse oculto en una zona de monte de Istán. Finalmente, el pasado 31 de julio fue localizado escondido junto a un bancal durante un operativo de búsqueda.

Según ha informado la Guardia Civil, al verse rodeado por los agentes el sospechoso se provocó un corte en el cuello con un cúter que llevaba consigo. Los agentes le prestaron los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios sanitarios y fue trasladado inicialmente al centro de salud de Istán y posteriormente al Hospital Costa del Sol. Tras recibir el alta médica al día siguiente, fue detenido.

La investigación sostiene que el detenido y la víctima habían mantenido una relación sentimental entre 2018 y 2020. Tras la ruptura, el hombre regresó a su país de origen y, años después, ambos retomaron el contacto hasta convertirse nuevamente en compañeros de piso.

Durante los días que permaneció fugado, el investigado escribió un diario en el que, según la Guardia Civil, confesaba haber cometido el crimen. El cuaderno fue dejado en la entrada de la vivienda de un amigo, quien lo encontró y decidió entregarlo a los investigadores.

Al detenido se le atribuyen, presuntamente, los delitos de asesinato y agresión sexual en el ámbito de la violencia de género.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, con el apoyo del Laboratorio de Criminalística y del Equipo de Policía Judicial de Estepona, bajo la dirección de la Sección de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Marbella.

El sospechoso fue puesto a disposición judicial el pasado 3 de agosto y el juzgado acordó su ingreso en prisión provisional.