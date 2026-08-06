El Gobierno licita por 14,4 millones el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre: incluirá 17 viviendas

Diseño del futuro cuartel de la Guardia Civil en Alhaurín de la Torre. SIEPSE

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Las claves Generado con IA El Gobierno ha licitado la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre por 14,4 millones de euros. El complejo incluirá un puesto principal para 54 agentes y 17 viviendas oficiales para la plantilla y agentes del centro penitenciario cercano. El proyecto contempla dos edificios conectados, uno para dependencias operativas y otro residencial, además de garajes y sistemas técnicos en semisótano. El diseño incorpora criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y un perímetro reforzado de seguridad con elementos de protección y recarga de vehículos eléctricos.

El Gobierno de España ha dado un paso decisivo para hacer realidad el nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre.

El Ministerio del Interior, a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), ha sacado a licitación las obras de construcción del complejo por un importe de 14.373.269,20 euros (IVA incluido).

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de octubre, mientras que el plazo previsto para ejecutar las obras será de 20 meses desde la firma del contrato.

La actuación forma parte del Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado y ha sido declarada Obra Pública de Interés General, una consideración que permite agilizar su tramitación administrativa al no requerir la licencia municipal ordinaria de obras.

El nuevo cuartel se levantará sobre una parcela de titularidad estatal situada en la urbanización Cerro Norte y contará con una superficie construida cercana a los 6.000 metros cuadrados.

El proyecto ha sido diseñado para albergar un Puesto Principal de la Guardia Civil con capacidad para 54 efectivos, además de 17 viviendas oficiales destinadas a parte de la plantilla y a agentes vinculados al cercano Centro Penitenciario.

Dependencias operativas y área residencial

El complejo se organizará en dos edificios conectados entre sí mediante una planta semisótano.

Uno de ellos reunirá las dependencias oficiales, con áreas de atención al ciudadano, Policía Judicial, equipos especializados, despachos de mando, vestuarios, armero y una zona de seguridad con calabozos, salas de identificación y acceso específico para vehículos policiales.

El segundo edificio estará destinado al uso residencial y albergará las 17 viviendas oficiales, concebidas con terrazas y distribuidas en cuatro plantas.

La planta semisótano integrará los garajes para vehículos oficiales y de residentes, además de almacenes, instalaciones técnicas y los sistemas necesarios para el funcionamiento del complejo.

El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con fachada ventilada, instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo, sistemas de aerotermia y producción de agua caliente mediante energías renovables, además de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.

Asimismo, el recinto contará con un perímetro reforzado de seguridad, con retranqueos respecto a la vía pública, cerramiento específico y elementos de protección frente a posibles impactos de vehículos.