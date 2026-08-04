Siete ONG de Málaga optan a un año de apoyo gratuito en comunicación y marketing

Las claves

Las claves Generado con IA APECOM lanza la primera edición del programa 'Se Busca ONG', que ofrece un año de apoyo gratuito en comunicación y marketing a una entidad social de Málaga. Siete ONG locales ya han presentado su candidatura para recibir servicios profesionales en comunicación, diseño, publicidad y formación básica durante doce meses. El programa está dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia que carezcan de departamento propio de comunicación y busquen mejorar su visibilidad y captación de recursos. La selección considerará el impacto social, la necesidad de apoyo y el potencial de crecimiento de las ONG, evaluadas por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de APECOM.

La comunicación puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o conseguir nuevos voluntarios, socios y donaciones. Con esa premisa, la Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Marketing de Málaga (APECOM) ha puesto en marcha la primera edición del programa 'Se Busca ONG', una iniciativa con la que una entidad social de la provincia recibirá durante un año apoyo profesional en comunicación, marketing, publicidad y diseño.

La convocatoria, impulsada por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la asociación bajo el lema Porque una buena causa también merece ser escuchada, busca fortalecer la capacidad de comunicación de organizaciones que desarrollan una importante labor social, pero que carecen de recursos o de un departamento especializado para dar visibilidad a su trabajo.

Hasta el momento, siete entidades sociales de distintos ámbitos ya han presentado su candidatura: la Asociación San Vicente de Paúl (ASVIPUL), la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias de Andalucía, Fundación Harena, Asociación ALAS, Asociación ASIMÁS, Asociación Dyar, Descubrir y Aprender y Más Allá de un Cuerpo.

La organización seleccionada contará durante doce meses con el respaldo de empresas y profesionales asociados a APECOM, que pondrán a su disposición servicios de consultoría en comunicación y marketing, diseño gráfico, creatividad, apoyo en redes sociales, planificación de campañas de sensibilización, desarrollo de materiales corporativos y formación básica en comunicación.

El objetivo es ayudar a la entidad ganadora a mejorar la forma en la que comunica su actividad, reforzar su identidad, llegar a nuevos públicos y aumentar la visibilidad del impacto social que genera en la provincia de Málaga.

Cómo participar

El concurso está dirigido a asociaciones, fundaciones, ONG y entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la provincia de Málaga y que no dispongan de un departamento propio de comunicación, marketing, publicidad o diseño.

Las organizaciones interesadas deben acreditar la necesidad de este apoyo y presentar un vídeo en formato vertical para redes sociales en el que expliquen su misión, el impacto de su trabajo, sus principales necesidades de comunicación y los motivos por los que desean formar parte del programa.

Las candidaturas serán valoradas por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de APECOM, que tendrá en cuenta aspectos como el impacto social de cada entidad, la relevancia de su labor, la necesidad de apoyo en comunicación y el potencial de crecimiento que podría alcanzar gracias al acompañamiento profesional.

Con esta iniciativa, APECOM pretende poner el conocimiento y la experiencia de sus asociados al servicio del tercer sector, convencida de que una estrategia de comunicación eficaz puede convertirse en una herramienta clave para ampliar el alcance y la capacidad de transformación de las organizaciones sociales.