Málaga vuelve a liderar el calor en Andalucía: este es el municipio que registra una vez más la máxima del día

Las claves

Las claves Generado con IA Coín ha registrado la temperatura más alta de Andalucía este martes, alcanzando los 39,4 grados a las 18:10 horas. Otras zonas de Málaga, como el aeropuerto y el centro meteorológico, también han superado los 38 grados. Municipios como Torremolinos, Estepona y Álora han rozado los 38 grados, mientras que Marbella y Rincón de la Victoria han tenido máximas mucho más suaves. Para este miércoles, se mantiene el aviso amarillo en Málaga por máximas de hasta 36 grados en Sol y Guadalhorce entre las 13:00 y las 21:00 horas.

El terral y el calor han vuelto a ser los protagonistas de esta jornada veraniega en la que las alertas por altas temperaturas han estado activas en la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce, la capital y la Axarquía.

Y una vez más los pronósticos se han cumplido y las máximas de Andalucía, pese a ser más bajas que el pasado lunes, han vuelto a registrarse en municipios de la provincia de Málaga.

Este es el caso de Coín, donde a las 18.10 horas han llegado a los 39,4 grados, la temperatura más alta registrada en Andalucía este martes 4 de agosto.

De cerca le ha seguido dos de las tres estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Málaga capital.

En el Aeropuerto de Málaga han llegado a los 38,2 grados a las 17.40 horas, en el Centro Meteorológico han registrado 38,6 grados a las 18.00 horas, Málaga (Puerto) 37,9 grados a las 18.00 horas.

De igual forma, en otras zonas de la provincia también han registrado temperaturas elevadas, pero no han llegado a entrar en el ranking de máximas de la Aemet de este martes en Andalucía.

Este es el caso de Torremolinos que ha llegado a los 38,2 grados a las 18.20 horas, en Estepona que ha registrado 37,6 grados, de Álora a los 37,5 grados y Vélez-Málaga a los 36,9 grados.

Cabe señalar que también ha habido máximas que han sido inferiores a los 30 grados o han rondado los 30 grados.

Por ejemplo en Marbella la máxima ha sido de 25,9 grados, en Marbella Puerto 26,4 grados, en Rincón de la Victoria 29,5 grados y en Gaucín 30,4 grados.

Alerta amarilla este miércoles en Málaga

Las altas temperaturas y los vientos terrales volverán a marcar la jornada de este miércoles, 5 de agosto, en la provincia de Málaga, donde permanecerá activo el aviso amarillo por máximas que podrían alcanzar los 36 grados.

El aviso afectará a las comarcas de Sol y Guadalhorce entre las 13.00 y las 21.00 horas. Se trata del único aviso meteorológico previsto para este miércoles en Andalucía.

La previsión para la provincia malagueña apunta a cielos poco nubosos o despejados durante toda la jornada.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas descenderán en La Axarquía, permanecerán estables en el litoral y experimentarán un ligero ascenso en el resto de la provincia.

En cuanto al viento, soplará flojo a moderado de dirección variable, con predominio de la componente oeste.