El crimen de Benahavís da un giro judicial: prisión sin fianza y el caso pasa a Violencia sobre la Mujer

Una imagen de la entrada de la urbanización. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El juez ha decretado prisión provisional sin fianza para el detenido por la muerte de una mujer en Benahavís. El caso pasa a un juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer por la relación sentimental previa y los indicios de delito sexual. La víctima fue hallada con cortes en el cuello y signos de forcejeo, lo que refuerza la investigación de un posible delito sexual. El presunto agresor, de nacionalidad extranjera, también intentó autolesionarse durante su detención y permanece bajo custodia.

La investigación por la muerte violenta de una mujer en una vivienda de Benahavís el pasado 21 de julio ha dado un nuevo paso judicial.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de los hechos y ha acordado que el procedimiento continúe en un juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el detenido se acogió este lunes a su derecho a no declarar y permanece investigado por los presuntos delitos de homicidio y contra la libertad sexual.

El alto tribunal andaluz explica que la competencia corresponde al juzgado especializado por dos motivos.

Por un lado, porque el investigado y la víctima mantuvieron una relación sentimental durante 2019 y existen indicios de que esta pudo haberse retomado antes de los hechos. Por otro, por los indicios de un presunto delito contra la libertad sexual.

El cuerpo de la mujer fue hallado con dos cortes en el cuello y con la camisa y el sujetador rotos, unos extremos que, según el TSJA, apuntan a la existencia de un forcejeo físico y sustentan la investigación por un posible delito contra la libertad sexual.

El presunto agresor fue trasladado este lunes desde el Hospital Costa del Sol, donde permanece ingresado después de provocarse cortes en las venas y en el cuello durante el operativo de su detención.

Tanto la víctima como el detenido son de nacionalidad extranjera. Ambos mantuvieron una relación sentimental en 2019, tras la cual él regresó a su país de origen. Tiempo después volvió a Benahavís y retomó el contacto con la mujer, que le alquiló una habitación en la vivienda donde residía.

Los investigadores tratan ahora de esclarecer cuál era la relación entre ambos en el momento de los hechos y las circunstancias que desencadenaron la agresión. Entre las hipótesis que se analizan figura la posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con un episodio de celos, aunque esta circunstancia sigue siendo objeto de investigación.

El sospechoso fue detenido por la Guardia Civil en el municipio malagueño de Istán poco después de los hechos. Mientras avanza la instrucción, permanecerá en prisión provisional por decisión judicial.