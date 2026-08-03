Málaga ya es más cara que Barcelona para alquilar una vivienda usada

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga supera a Barcelona en el precio medio del alquiler de vivienda usada, alcanzando 18,8 euros por metro cuadrado. Solo Madrid (21,4 €/m²) y Baleares (20,0 €/m²) tienen alquileres más caros que Málaga en España. La capital malagueña registra un alquiler medio de 16,4 €/m², mientras Marbella lidera la provincia con 23,9 €/m². Vélez-Málaga encabeza el crecimiento interanual de precios con un aumento del 20,6%, mientras Rincón de la Victoria es el único municipio donde bajan los alquileres.

Málaga continúa consolidándose como uno de los mercados del alquiler más caros de España. El último informe de Idealista, correspondiente al mes de julio, sitúa a la provincia con un precio medio de 18,8 euros por metro cuadrado, uno de los más elevados de todo el país, superando incluso a Barcelona, cuyo precio medio se sitúa en 17,1 euros por metro cuadrado.

Con estos datos, solo Madrid (21,4 €/m²) y Baleares (20,0 €/m²) registran alquileres más elevados que Málaga. Por detrás quedan provincias como Barcelona (17,1 €/m²) y Valencia (14,3 €/m²).

Además de mantenerse entre los mercados más tensionados del país, la provincia malagueña ha registrado un incremento interanual del 5,2%, reforzando una tendencia alcista que la sitúa muy por encima del resto de Andalucía en precio medio del alquiler.

Muy por encima del resto de Andalucía

La distancia con las demás provincias andaluzas sigue siendo notable. Tras Málaga, la provincia con el alquiler más elevado es Sevilla, con 12,3 euros por metro cuadrado, seguida de Cádiz (11,9 €/m²), Huelva (11,1 €/m²), Granada (10,3 €/m²), Almería y Córdoba (9,1 €/m²) y Jaén (7,3 €/m²).

En cuanto a la evolución anual, Málaga (+5,2%) presenta un crecimiento similar al de Cádiz (+5,1%) o Sevilla (+4,9%), aunque inferior al de Huelva (+7,5%) y Jaén (+6,6%). Sin embargo, parte de un nivel de precios muy superior al del resto de provincias andaluzas.

Dentro de la provincia, el precio medio del alquiler en la capital se sitúa en 16,4 euros por metro cuadrado, tras un incremento del 2,5% en el último año, una evolución más moderada que la registrada en el conjunto de la provincia.

Las mayores subidas se concentran en otros municipios. Vélez-Málaga lidera el crecimiento interanual con un 20,6%, hasta alcanzar los 11,3 euros por metro cuadrado, seguido de Casares (+16,9%; 16,2 €/m²), Antequera (+13%; 8,7 €/m²), Coín (+11,3%; 11,8 €/m²), Fuengirola (+10,6%; 17,3 €/m²), Alhaurín de la Torre (+10,2%; 13,3 €/m²) y Alhaurín el Grande (+10,2%; 11,4 €/m²).

En el extremo opuesto, Rincón de la Victoria es el único municipio analizado que registra un descenso del precio del alquiler, con una caída del 2%, hasta los 13,1 euros por metro cuadrado.

Por niveles de precio, Marbella continúa siendo el municipio más caro de la provincia, con 23,9 euros por metro cuadrado, por delante de Benahavís (22,7 €/m²) y Estepona (21,1 €/m²), confirmando el peso de la Costa del Sol occidental como el mercado del alquiler más exclusivo de la provincia.