Un preso se atrinchera con dos cuchillas y amenaza de muerte a los funcionarios de la cárcel de Archidona

Las claves

Las claves Generado con IA Un preso del Centro Penitenciario de Archidona se atrincheró en una celda armado con dos cuchillas de afeitar tras negarse a ser trasladado de módulo. El interno amenazó con matar a cualquier funcionario que intentara acceder a la celda y se autolesionó con varios cortes en los antebrazos. Los funcionarios intentaron negociar y usaron espray de pimienta sin éxito; finalmente, lograron reducir al preso utilizando polvo de un extintor. El recluso fue inmovilizado y trasladado posteriormente al módulo de aislamiento tras controlar la situación.

Un interno se atrincheró durante varias horas en una celda del Centro Penitenciario de Archidona (Málaga), armado con dos cuchillas de afeitar, tras negarse a ser trasladado de módulo.

El hombre amenazó con matar a cualquier funcionario que intentara acceder a la celda y, finalmente, se provocó varios cortes en los antebrazos antes de que los efectivos lograran reducirle, según fuentes penitenciarias consultadas por este periódico.

Los hechos se produjeron el pasado viernes alrededor de las 20.45 horas, coincidiendo con el cierre de celdas. Fue entonces cuando se comunicó al recluso que debía recoger sus pertenencias para ser trasladado a otro módulo.

Ante esta orden, el hombre se atrincheró en una celda, cogió dos cuchillas de afeitar y comenzó a amenazar con matar a cualquier trabajador que intentara entrar en la celda en la que se encontraba.

Los trabajadores de la prisión intentaron negociar con él durante un largo periodo de tiempo, pero no consiguieron tranquilizarlo, ya que durante la intervención, el interno se provocó varios cortes en los antebrazos.

Llegados a este punto decidieron utilizar un bote de espray de pimienta a través de la ranura de la celda, pero no consiguieron lograr el efecto deseado. Por lo que buscaron una alternativa y finalmente, con ayuda del polvo de un extintor, lograron acceder a la celda y reducir al interno.

Una vez controlada la situación, el recluso fue inmovilizado y trasladado al módulo de aislamiento.