Más de 43 grados en el interior y apenas 30 en la capital: así ha golpeado la ola de calor a Málaga este sábado

Las claves

Las claves Generado con IA La ola de calor ha dejado temperaturas superiores a 43 grados en municipios del interior de Málaga, especialmente en Fuente de Piedra. La comarca de Antequera ha estado en aviso naranja por altas temperaturas, siendo la zona más afectada de la provincia según la Aemet y la Red Hidrosur. Otras zonas como el embalse de Guadalteba y el río Guadalhorce en Archidona también han superado los 40 grados. En contraste, la capital y la costa han registrado máximas más suaves, rondando los 30-32 grados.

El calor ha sido la protagonista de la jornada en toda Málaga, pero sobre todo en municipios del interior. Concretamente en Fuente de Piedra, donde los termómetros han llegado a marcar más de 43 grados este sábado, registrando así la máxima más elevada de la jornada en la provincia.

La comarca de Antequera, donde se encuentra Fuente de Piedra, ha estado este sábado en aviso naranja por altas temperaturas y, según los datos de la Aemet y de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, ha sido la zona en la que más calor ha hecho en la provincia.

Según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, en la Laguna de Fuente de Piedra se registraron 43,1 grados y, según la Aemet, en su estación han alcanzado los 41,9 grados a las 16.40 horas de hoy.

Por encima de los 40 grados, según la Red Hidrosur también han estado el embalse de Guadalteba (40,8 grados) y el río Guadalhorce a su paso por Archidona (40,7 grados).

A 39 grados han estado en Ronda y Cortes de la Frontera con máximas de 39,9 grados, en Álora (39,5) y en Alpandeire (39,4), según la Aemet. A estas localidades se suma la estación de la Red Hidrosur en Azud de Paredones con 39,8 grados.

En contraposición, las temperaturas han sido más frescas, aunque cálidas, en la costa. Ejemplo de ello es la capital, donde la máxima ha sido de 29,8 grados, el Centro Meteorológico con 31,9 grados y el Aeropuerto de la Costa del Sol con 31,2 grados.