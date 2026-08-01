Las emergencias se disparan un 8% en Málaga: el 112 atendió casi 99.000 incidencias en el primer semestre de 2026

Las claves

Las claves Generado con IA El 112 de Málaga gestionó 98.714 incidencias en el primer semestre de 2026, un 8,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Las principales causas de llamadas fueron asistencias sanitarias (44.881 casos), seguridad ciudadana, incidencias de tráfico y accidentes de circulación. Málaga es la segunda provincia andaluza con más emergencias registradas, solo por detrás de Sevilla. El servicio 112 funciona las 24 horas, es gratuito, multilingüe y cuenta con un sistema de localización avanzada para emergencias.

El número de incidencias gestionadas por el 112 durante el primer semestre de 2026 en Málaga asciende hasta las 98.714, lo que supone un 8,2% más que en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 91.212 las incidencias coordinadas.

El motivo más habitual por el que los usuarios han llamado al teléfono único de emergencias en la provincia, según ha informado el servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha sido por asistencias sanitarias, con 44.881 casos; seguido por los avisos relacionados con la seguridad ciudadana (20.205), las incidencias de tráfico (9.062) y los accidentes de circulación (6.183).

A continuación se sitúan las emergencias relativas a animales (4.432), los incendios (3.039), las anomalías en servicios básicos (1.744), las solicitudes de servicios sociales (1.406) y los requerimientos por rescates y salvamentos (1.372), entre otros, han precisado a través de un comunicado.

El total de incidencias coordinadas en Andalucía entre enero y junio de 2026 ha sido de 459.715, y Málaga es la segunda provincia andaluza que más emergencias ha registrado, solo superada por Sevilla (114.546). A Málaga le siguen Cádiz (58.487), Granada (55.768), Almería (38.776), Córdoba (30.899), Jaén (30.344) y Huelva (28.075).

Por franja horaria, la comprendida entre las 12.00 y las 13.00 horas ha sido la de mayor actividad en las salas del 112, con un promedio de 149 incidencias gestionadas en una hora. El mes con mayor número de avisos en Málaga en este primer semestre ha sido junio, con 19.170 incidencias coordinadas.

El 112 es un servicio público y gratuito vigente en toda Europa al que el usuario puede acudir siempre que se encuentre ante una situación de emergencia de carácter sanitario, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

El usuario que llame a este teléfono de emergencias europeo puede acceder con una única llamada a toda la ayuda necesaria ante cualquier urgencia o emergencia las 24 horas del día. Además, dispone de un sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que sirve para facilitar las coordenadas exactas de la persona que da el aviso.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que atiende a los usuarios en inglés, francés, alemán, ucraniano y árabe, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.