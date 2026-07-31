El presunto homicida de Francisco José Agüera entra en prisión tras indicar a la Guardia Civil dónde estaban sus restos

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. 112 Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA El presunto homicida de Francisco José Agüera ha ingresado en prisión provisional tras indicar a la Guardia Civil la localización de los restos del desaparecido. La investigación se reactivó tras el hallazgo fortuito de un cráneo humano por operarios de Alhaurín de la Torre, que fue identificado genéticamente como el de Agüera. El detenido se acogió a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial, pero reveló a la policía el lugar donde ocultó el resto del cuerpo. Francisco José Agüera desapareció en Coín en los primeros meses de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de Covid-19.

La investigación abierta por la desaparición de Francisco José Agüera, vecino de Coín cuyo rastro se perdió en 2020, ha dado un paso decisivo casi seis años después.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, integrado en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por su presunta implicación en la muerte de Agüera, al que investiga por un delito de homicidio.

Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el arrestado se acogió a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial. La causa continuará siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga.

La resolución judicial arroja además luz sobre el hallazgo de un cadáver localizado el pasado 28 de julio en una carretera del término municipal de Alhaurín de la Torre.

https://www.elespanol.com/malaga/20260212/investigan-causas-muerte-francisco-jose-aguera-desaparecido-coin-localizar-craneo/1003744124568_0.html

Aquel día, la Guardia Civil confirmó el descubrimiento de unos restos humanos y la detención de una persona, sin ofrecer más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre el avance de la investigación.

Ahora, el TSJA ha confirmado que, tras ser detenido e interrogado por la Guardia Civil, el sospechoso acabó indicando a los agentes el lugar donde se encontraban los restos del fallecido, un hallazgo que permitió culminar una investigación abierta desde hacía cerca de seis años.

Vuelco con el hallazgo de un cráneo

La investigación cambió de rumbo hace unos meses gracias a un hallazgo fortuito. El 5 de junio de 2025, unos operarios municipales que realizaban trabajos de desbroce encontraron un cráneo humano en el interior de una arqueta situada en una parcela municipal de la urbanización Pinos de Alhaurín, en Alhaurín de la Torre.

El cráneo estaba dentro de una bolsa muy deteriorada y aún conservaba mechones de cabello y varias piezas dentales, elementos que resultaron determinantes para la identificación genética.

Las pruebas de ADN practicadas posteriormente confirmaron que los restos pertenecían a Francisco José Agüera, desaparecido en Coín desde 2020.

Hasta ese momento, los investigadores desconocían qué había ocurrido con él y trataban de averiguar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias de su muerte, ya que en la arqueta únicamente había aparecido la cabeza.

Tras la identificación del cráneo, la investigación dio un nuevo salto. Según el TSJA, días después fue detenido el presunto autor del homicidio, quien durante el interrogatorio policial terminó revelando la ubicación donde había ocultado el resto del cuerpo.

Ese extremo permite relacionar la resolución judicial con el operativo desarrollado por la Guardia Civil el pasado 28 de julio en Alhaurín de la Torre, cuando los agentes localizaron un cadáver en una carretera cercana a la zona de las canteras y confirmaron la detención de una persona vinculada a la investigación.

Francisco José Agüera desapareció en Coín en los primeros meses de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de la Covid-19. Su desaparición fue denunciada el 28 de abril de ese año, aunque su entorno siempre sostuvo que llevaba varios días sin saber de él.