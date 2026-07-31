Jesús Riesco, meteorólogo: “La ola de calor traerá temperaturas de hasta 40 grados en la provincia de Málaga"

Las claves

Las claves Generado con IA La cuarta ola de calor afecta al interior de Málaga, especialmente en Antequera y Ronda, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados. En la costa de Málaga, las temperaturas serán más suaves, rondando los 32 grados, debido a vientos de levante en Alborán. Aemet activa avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas desde las 13.00 hasta las 21.00 horas el viernes y sábado en Antequera y Ronda. Se prevé un descenso de las temperaturas en el interior de la provincia el lunes, mientras que en Málaga capital y la costa podría llegar el terral, elevando las máximas.

La cuarta ola de calor se está dejando notar en el interior de la provincia de Málaga con avisos amarillos y naranjas en Antequera y Ronda por máximas de 39 y 40 grados. En contraposición, en la costa sucede lo contrario, ya que sus máximas rondan los 32 grados.

Así, lo asegura Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, a este periódico, remarcando que esto se debe a que se está produciendo "una situación de vientos en Alborán de componente este, es decir, de levante".

"El calor se va a dejar sentir, como es típico de esta situación de ola de calor, en el interior de la provincia", señala el experto que sostiene que han activado avisos en las comarcas de Antequera y Ronda porque se pueden alcanzar 38, 39 y hasta 40 grados de máxima, "prácticamente en la recta final de la semana".

Avisos por altas temperaturas previstos

El aviso especial por esta cuarta ola de calor ha activado avisos amarillos y naranjas en Málaga, concretamente en las comarcas de Antequera y Ronda.

Para este viernes y sábado, la Aemet vuelve a activar avisos por altas temperaturas desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas.

De esta manera, el viernes, tanto en Antequera como en Ronda son amarillos porque en la primera los expertos prevén máximas de hasta 39 grados, pudiendo alcanzar los 40 grados, y en la segunda estiman que se alcanzarán los 38 grados.

De cara al sábado, el aviso de Antequera será naranja porque las máximas que se esperan son de 40 grados y en Ronda será amarilla pudiendo llegar a los 38 grados.

Bajan las temperaturas el lunes

De cara al inicio de la semana que viven, Riesco apunta que para el lunes terminará la ola de calor, por lo que las temperaturas bajarán en el interior de la provincia y en contraposición en Málaga capital y la costa podría llegar el terral subiendo las temperaturas.